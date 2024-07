Was sind Container?

Eine Möglichkeit, einen Container besser zu verstehen, besteht darin, zu verstehen, wie er sich von einem herkömmlichen virtuellen Computer (VM) unterscheidet. In der traditionellen Virtualisierung– ob lokal oder in der Cloud – wird ein Hypervisor verwendet, um physische Hardware zu virtualisieren. Jede VM enthält dann ein Gastbetriebssystem und eine virtuelle Kopie der Hardware, die für die Ausführung des Betriebssystems erforderlich ist, sowie eine Anwendung und die zugehörigen Bibliotheken und Abhängigkeiten.

Anstatt die zugrunde liegende Hardware zu virtualisieren, virtualisieren Container das Betriebssystem (in der Regel Linux), so dass jeder einzelne Container nur die Anwendung und ihre Bibliotheken und Abhängigkeiten enthält. Das Fehlen des Gastbetriebssystems ist der Grund, warum Container so leichtgewichtig und damit schnell und portabel sind.

Einen genaueren Einblick in diesen Vergleich erhalten Sie unter „Container vs. VMs: Was ist der Unterschied?“