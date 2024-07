Continuous Deployment im Vergleich zu Continuous Delivery

Obwohl "Continuous Deployment" und "Continuous Delivery" sehr ähnlich klingen, sind dies zwei unterschiedliche Lösungen für häufige Freigaben.

Continuous Delivery ist eine Software-Entwicklungspraxis, bei der Software so aufgebaut ist, dass sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Produktion freigegeben werden kann. Um dies zu erreichen, beinhaltet ein Continuous Delivery-Modell produktionsähnliche Testumgebungen. Neue Builds, die in einer Continuous Delivery-Lösung ausgeführt werden, werden automatisch in eine automatische Qualitätssicherung-Testumgebung bereitgestellt, in der auf eine beliebige Anzahl von Fehlern und Inkonsistenzen getestet wird. Nachdem der Code alle Tests bestanden hat, erfordert Continuous Delivery manuelles Eingreifen, um Bereitstellungen in die Produktion zu genehmigen. Die eigentliche Bereitstellung wird anschließend automatisiert durchgeführt.

Continuous Deployment geht bei der Automatisierung einen Schritt weiter und macht manuelle Eingriffe überflüssig. Die Tests und Entwickler werden als ausreichend vertrauenswürdig betrachtet, sodass eine Genehmigung für das Produktionsrelease nicht erforderlich ist. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen sind, gilt der neue Code als genehmigt und wird ohne weiteres in die Produktion übernommen.

Continuous Deployment ist das logische Ergebnis der erfolgreich durchgeführten Continuous Delivery. Letztendlich liefert die manuelle Genehmigung wenig oder gar keinen Wert und verlangsamt lediglich die Vorgänge. An diesem Punkt endet die Continuous Delivery und geht in die Continuous Deployment über.

Continuous Deployment im Vergleich zu kontinuierlicher Integration

Ein weiteres Schlüsselelement zur Gewährleistung einer nahtlosen, kontinuierlichen Bereitstellung ist kontinuierliche Integration. Damit die Automatisierung von Bereitstellungsprozessen funktioniert, benötigen alle Entwickler, die an einem Projekt arbeiten, eine effiziente Methode zur Kommunikation der Änderungen, die vorgenommen werden. Die kontinuierliche Integration macht dies möglich.

In der Regel arbeiten Entwickler im selben Softwareentwicklungsprojekt mit einzelnen Kopien einer Hauptverzweigung des Codes. Jedoch können Funktionalitätsprobleme und Fehler auftreten, nachdem Entwickler ihre Änderungen auf der Hauptcodebasis zusammenführen, insbesondere wenn Entwickler unabhängig voneinander arbeiten. Je länger die eigenständige Bearbeitung, umso größer das Risiko.

Bei der kontinuierlichen Integration fügt jeder Entwickler seinen Codeabschnitt mindestens einmal pro Tag in ein Repository ein. Bei Aktualisierungen werden automatisierte Build-Tests ausgeführt, um sicherzustellen, dass alle Änderungen mit dem Master-Branch kompatibel bleiben. Dies erhöht die Fehlersicherheit und bietet die Möglichkeit, Integrationsprobleme so schnell wie möglich zu lösen.