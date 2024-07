Was ist Cloudspeicher?

Wie bei Speichernetzwerken vor Ort werden auch bei Cloudspeichern Daten auf Servern gespeichert, allerdings werden die Daten an Server an einem externen Standort gesendet. Bei den meisten Servern, die Sie verwenden, handelt es sich um virtuelle Maschinen, die auf einem physischen Server gehostet werden. Wenn Ihr Speicherbedarf steigt, erstellt der Anbieter neue virtuelle Server, um den Bedarf zu decken.

In der Regel stellen Sie die Verbindung zur Speichercloud entweder über das Internet oder über eine dedizierte private Verbindung anhand eines Webportals, einer Website oder einer mobilen App her. Der Server, mit dem Sie sich verbinden, leitet Ihre Daten an einen Pool von Servern weiter, die sich je nach Umfang des Betriebs des Cloud-Providers in einem oder mehreren Rechenzentren befinden.

Im Rahmen des Service speichern Anbieter in der Regel aus Redundanzgründen die gleichen Daten auf mehreren Computern . So können Sie weiterhin auf Ihre Daten zugreifen, wenn ein Server wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren wird oder ausfällt.

Cloudspeicher ist in Private-, Public- und Hybrid-Clouds verfügbar.

Öffentliche Speicherclouds: In diesem Modell stellen Sie über das Internet eine Verbindung zu einer Speichercloud, die von einem Cloud-Provider verwaltet und von anderen Unternehmen genutzt wird, her. Provider machen Services in der Regel von nahezu jedem Gerät aus zugänglich, darunter auch Smartphones und Desktops, und ermöglichen Ihnen eine bedarfsgerechte Skalierung nach oben und unten.

Privater Cloudspeicher: Private Cloudspeicher-Setups replizieren üblicherweise das Cloudmodell, befinden sich jedoch in Ihrem Netzwerk und nutzen einen physischen Server, um Instanzen virtueller Server zu erstellen und so die Kapazität zu erhöhen. Sie können die volle Kontrolle über eine On-Premises-Private-Cloud übernehmen oder einen Cloudspeicher-Provider mit der Erstellung einer dedizierten Private Cloud, auf die Sie über eine private Verbindung zugreifen können, beauftragen. Zu den Unternehmen, die oft einen privaten Cloudspeicher bevorzugen, gehören Banken oder Einzelhandelsunternehmen, da die Daten, die sie verarbeiten und speichern, privaten Charakter haben.



Hybrid-Cloudspeicher: Dieses Modell kombiniert Elemente von Private- und Public-Clouds und gibt Unternehmen die Wahl, welche Daten in welcher Cloud gespeichert werden sollen. Beispielsweise eignen sich stark regulierte Daten, die strengen Archivierungs- und Replikationsanforderungen unterliegen, in der Regel besser für eine private Cloud-Umgebung, wohingegen weniger sensible Daten (z. B. E-Mails, die keine Geschäftsgeheimnisse enthalten) in einer Public Cloud gespeichert werden können. Einige Unternehmen verwenden Hybrid-Clouds, um ihre internen Speichernetzwerke durch öffentlichen Cloudspeicher zu ergänzen.