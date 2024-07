Beim Cloud-Computing werden virtuelle Maschinen in der Regel sowohl in Single-Tenant- als auch in Multi-Tenant-Varianten angeboten.

Öffentliche oder Multi-Tenant-VMs sind virtuelle Maschinen, in denen sich mehrere Benutzer eine gemeinsame physische Infrastruktur teilen. Dies ist zwar der kosteneffektivste und skalierbarste Ansatz für die Bereitstellung virtueller Maschinen, ihm fehlen aber einige der Isolationseigenschaften, die Unternehmen mit strengen Sicherheits- oder Compliance-Vorgaben gegebenenfalls bevorzugen.

Zwei Modelle für Single-Tenant-VMs sind dedizierte Hosts und dedizierte Instanzen.

Bei einem dedizierten Host wird eine gesamte physische Maschine gemietet und der dauerhafte Zugriff auf sowie die Kontrolle über diese Maschine, ihre Hardware und die auf ihr installierte Software sichergestellt. Dieses Modell bietet ein Höchstmaß an Hardwareflexibilität und -transparenz, Auslastungskontrolle sowie Workload-Platzierung und bietet außerdem einige Vorteile für bestimmte BYOL-Software („Bring your own License“).

Bei einer dedizierten Instanz wird dieselbe Single-Tenant-Isolation und dasselbe Maß an Kontrollmechanismen für die Workload-Platzierung geboten, es besteht jedoch keine Koppelung an eine bestimmte physische Maschine. Wenn zum Beispiel eine dedizierte Instanz neu gestartet wird, könnte sie auf einer neuen physischen Maschine landen – einer Maschine, die zwar dem einzelnen Konto zugeordnet ist, aber dennoch neu ist und sich möglicherweise an einem anderen Standort befindet.