Ein VPC kann Ihnen helfen, die Größe Ihres virtuellen Netzwerks zu steuern und immer dann Cloud-Ressourcen bereitzustellen, wenn Ihr Unternehmen sie benötigt. Es wird durch redundante Ressourcen und hochfehlertolerante Availability-Zone-Architekturen unterstützt. Da es sich bei der VPC um ein logisch isoliertes Netzwerk handelt, werden Ihre Daten und Anwendungen nicht mit denen anderer Kunden des Cloud-Providers geteilt. Und schließlich hilft Ihnen eine VPC, Einsparungen bei Hardwarekosten und Arbeitszeit zu erzielen.

Eine VPC sorgt für flexibles Geschäftswachstum, da Sie sich an Änderungen Ihrer Geschäftsanforderungen anpassen können. In einer digitalen Welt erwarten Kunden eine Verfügbarkeit von fast 100 %. Die hohe Verfügbarkeit von VPC-Umgebungen unterstützt dieses Ziel. VPCs bieten ein hohes Maß an Sicherheit auf Instanz- oder Subnetzebene oder auf beiden Ebenen, wodurch das Risiko über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg reduziert wird. Und mit geringeren Kosten und geringeren Anforderungen an Ihr internes IT-Team können Sie Ihre Bemühungen auf Geschäftsinnovationen konzentrieren.