Was ist eine NoSQL-Datenbank?

NoSQL bietet weitere Möglichkeiten, Daten auf vielfältige Weise zu organisieren. Da NoSQL verschiedene Datenstrukturen bietet, kann es für die Datenanalyse, die Verwaltung von Big Data, soziale Netzwerke und die Entwicklung mobiler Anwendungen eingesetzt werden.

Eine NoSQL-Datenbank verwaltet Informationen unter Verwendung eines dieser primären Datenmodelle:

Schlüsselwertspeicher

Dies wird in der Regel als die einfachste Form von NoSQL-Datenbanken angesehen. Dieses schemafreie Datenmodell ist in einem Wörterbuch mit Schlüssel-Wert-Paaren organisiert, wobei jedes Element einen Schlüssel und einen Wert hat. Der Schlüssel könnte z. B. eine Warenkorb-ID in einer SQL-Datenbank sein, während der Wert ein Array von Daten ist, z. B. jedes einzelne Element im Warenkorb des Benutzers. Dies wird häufig zum Caching und Speichern von Benutzersitzungsdaten verwendet, z. B. bei Warenkörben. Dies ist jedoch nicht ideal, wenn Sie mehrere Datensätze auf einmal abrufen müssen. Redis und Memcached sind Beispiele für Open-Source-Schlüsselwertdatenbanken.

Dokumentenspeicher

Wie der Name schon sagt, speichern Dokumentendatenbanken Daten als Dokumente. Diese Datenbanken sind für die Verwaltung halbstrukturierter Daten geeignet, wobei die Daten in der Regel im JSON-, XML- oder BSON-Format gespeichert werden. Dadurch werden die Daten bei der Verwendung in Anwendungen zusammengehalten und der Übersetzungsaufwand für die Nutzung der Daten wird reduziert. Die Entwickler gewinnen auch mehr Flexibilität, da die Datenschemata nicht über alle Dokumente hinweg übereinstimmen müssen (z. B. Name vs. first_name). Dies kann jedoch bei komplexen Transaktionen problematisch sein und zu fehlerhaften Daten führen. Gängige Anwendungsfälle für Dokumentdatenbanken sind Content-Management-Systeme und Benutzerprofile. Ein Beispiel für eine dokumentenorientierte Datenbank ist MongoDB, die Datenbankkomponente des MEAN-Stack.

Wide-Column-Speicher

Diese Datenbanken speichern die Informationen in Spalten, sodass die Benutzer nur auf die benötigten Spalten zugreifen können, ohne zusätzlichen Speicher für irrelevante Daten zu reservieren. Diese Datenbank versucht, die Schwächen von Schlüsselwert- und Dokumentenspeichern zu beheben, aber da die Verwaltung dieses Systems komplexer sein kann, wird es nicht für neuere Teams und Projekte empfohlen. Apache HBase und Apache Cassandra sind Beispiele für quelloffene, spaltenübergreifende Datenbanken. Apache HBase baut auf dem Hadoop Distributed Files System auf, das eine Möglichkeit zur Speicherung kleiner Datensätze bietet, die in vielen Big-Data-Anwendungen verwendet wird. Apache Cassandra hingegen wurde entwickelt, um große Datenmengen auf mehreren Servern und in Clustern zu verwalten, die sich über mehrere Rechenzentren erstrecken. Es wird für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, z. B. für Social-Networking-Websites und Datenanalysen in Echtzeit.

Graphspeicher

Diese Art von Datenbank enthält in der Regel Daten aus einem Wissensdiagramm. Die Datenelemente werden als Knoten, Edges und Eigenschaften gespeichert. Jedes Objekt, jeder Ort und jede Person kann ein Knoten sein. Ein Edge definiert die Beziehung zwischen den Knoten. Ein Knotenpunkt könnte zum Beispiel ein Kunde wie IBM und eine Agentur wie Ogilvy sein. Eine Edge würde die Beziehung als eine Kundenbeziehung zwischen IBM und Ogilvy einstufen.

Graphdatenbanken werden zur Speicherung und Verwaltung eines Netzes von Verbindungen zwischen Elementen innerhalb des Graphen verwendet. Neo4j (Link befindet sich außerhalb von IBM) ist ein graphbasierter Datenbankdienst auf Java-Basis mit einer Open-Source-Community-Edition, bei der die Nutzer Lizenzen für Online-Backup- und Hochverfügbarkeitserweiterungen oder eine lizenzierte Version mit Backup und Erweiterungen im Paket erwerben können.

In-Memory-Speicher

Bei dieser Art von Datenbank, wie IBM solidDB, befinden sich die Daten im Hauptspeicher und nicht auf der Festplatte, wodurch der Datenzugriff schneller ist als bei herkömmlichen, festplattenbasierten Datenbanken.

Beispiele für NoSQL-Datenbanken

Viele Unternehmen sind in die NoSQL-Landschaft eingestiegen. Zusätzlich zu den oben genannten finden Sie hier einige beliebte NoSQL-Datenbanken:

Apache CouchDB, eine auf Open-Source-JSON-Dokumenten basierende Datenbank, die JavaScript als Abfragesprache verwendet.

Elasticsearch, eine dokumentenbasierte Datenbank, die eine Volltext-Suchmaschine enthält.

Couchbase, eine Schlüsselwert- und Dokumentendatenbank, die es Entwicklern ermöglicht, reaktionsschnelle und flexible Anwendungen für Cloud, Mobile und Edge Computing zu erstellen.

