Die Unternehmensintegration war traditionell eine Herausforderung für IT-Abteilungen.

In der Vergangenheit haben Unternehmen ihre Geschäftsprozesse durch angepasste Programmierung, Middleware für Unternehmen oder Unternehmensanwendungsintegration (EAI) integriert, wie z. B. serviceorientierte Architektur (SOA). Diese Integrationslösungen funktionierten zwar, waren jedoch teuer und zeitaufwändig in der Erstellung. Aufgrund des fehlenden Datenaustauschs waren die Unternehmen außerdem anfällig für Datensilos, sodass ein Teil des Unternehmens keinen Einblick in andere Bereiche hatte. Dieser Mangel an Transparenz führte zu Ineffizienzen, wenn Daten ausgetauscht werden mussten.

Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben und schnell auf Marktveränderungen reagieren und sich entsprechend anpassen möchten, nutzen zunehmend digitale Technologien, einschließlich SaaS-Anwendungen und Cloud-Services. Diese schnelle Einführung hat zu einer Verbreitung von Anwendungen im gesamten Unternehmen geführt, sowohl lokal als auch in verschiedenen Clouds.

Angesichts der großen Anzahl von Anwendungen, darunter SaaS- und Cloud-Anwendungen, die heutzutage in einem einzigen Unternehmen integriert werden, ist es für IT-Abteilungen schwierig geworden, benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.

Darüber hinaus hat der Ausbau von Netzservices, Edge Computing und dem Internet der Dinge (IoT) zu einer erhöhten Nachfrage nach einer schnellen Integration mit einer Vielzahl von Produkten geführt. Heutzutage müssen Unternehmen in der Lage sein, Anwendungen und Services, die lokal, in Private Clouds, am Edge und in Public Clouds verschiedener Anbieter laufen, schnell zu integrieren.