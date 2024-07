Der PaaS-Anbieter hostet alles in seinem Rechenzentrum: Server, Netzwerke, Speicherplatz, Betriebssystemsoftware, Datenbanken und Entwicklungstools. In der Regel zahlen die Kunden eine feste Gebühr für die Bereitstellung einer bestimmten Menge an Ressourcen für eine bestimmte Anzahl von Nutzern. Alternativ können sie sich für eine bedarfsgerechte „Pay-as-you-go“-Preisgestaltung entscheiden, bei der sie nur für die von ihnen genutzten Ressourcen zahlen.

Beide Optionen ermöglichen es PaaS-Kunden, Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen, zu testen, zu implementieren, zu aktualisieren und zu skalieren, als dies bei der Entwicklung und Verwaltung einer eigenen On-Premises-Plattform der Fall gewesen wäre.

Jeder führende Cloud-Service-Anbieter – einschließlich Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud und Microsoft Azure – hat sein eigenes PaaS-Angebot. Beliebte PaaS-Lösungen sind auch als Open-Source-Projekte (z. B. Apache Stratos, Cloud Foundry) oder von Softwareanbietern (z. B. Red Hat OpenShift und Salesforce Heroku) erhältlich.