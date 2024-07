SaaS oder Software-as-a-Service ist eine Anwendungssoftware, die in der Cloud gehostet und über eine Internetverbindung über einen Web-Browser, eine mobile App oder einen Thin Client verwendet wird. Der SaaS-Anbieter ist für den Betrieb, die Verwaltung und die Wartung der Software und der Infrastruktur, in der sie ausgeführt wird, verantwortlich. Der Kunde erstellt einfach ein Konto, zahlt eine Gebühr und macht sich an die Arbeit.

Einige Branchenhistoriker führen die Ursprünge von SaaS bis in die 1950er Jahre zurück, als Anwendungen, die auf Mainframes ausgeführt wurden, für ferne Terminals bereitgestellt wurden. Aber SaaS, wie wir es heute kennen, entstand 1999, als Salesforce sein CRM-System (Customer Relationship Management) auf den Markt brachte, das von Grund auf als in der Cloud gehostete Software für Web-Browser entwickelt wurde.

Heute ist SaaS der am weitesten verbreitete öffentliche Cloud-Computing-Service und das vorherrschende Softwarebereitstellungsmodell. Ein Großteil der Software, die Mitarbeiter in Unternehmen verwenden, von alltäglichen Tools wie Slack (für Messaging) und Dropbox (zum Speichern und Teilen von Dateien) bis hin zu zentralen Geschäftsanwendungen wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Plattformen zur Personaloptimierung, wird über das SaaS-Modell bereitgestellt. Im Vergleich zu herkömmlicher, lokal installierter Software bietet SaaS Unternehmen jeder Größe – von Startups bis hin zu riesigen globalen Organisationen – die folgenden Vorteile: schnelle Wertschöpfung, geringer bis kein Managementaufwand und vorhersehbare Kosten.

Diese Popularität wird weiter zunehmen. Branchenanalyst Gartner prognostiziert, dass der weltweite Umsatz mit SaaS-Software bis Ende 2022 145 Milliarden US-Dollar übersteigen wird (Link führt zu Seite außerhalb von IBM); ein anderer Analyst, International Data Corporation (IDC), projiziert, dass der weltweite Markt für SaaS bis 2025 auf 302,1 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.