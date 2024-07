Was ist IaaS (Infrastructure as a Service)?

Infrastructure as a Service, allgemein einfach als „IaaS" bezeichnet, ist eine Form des Cloud-Computing zur bedarfsgerechten Bereitstellung grundlegender Rechen-, Netz- und Speicher-Ressourcen für die Verbraucher über das Internet und bei nutzungsabhängiger Preisgestaltung. IaaS ermöglicht es den Endbenutzern, Ressourcen nach Bedarf zu skalieren und zu verkleinern, wodurch hohe Vorabinvestitionen oder unnötige „eigene“ Infrastrukturen vermieden werden, insbesondere im Fall von Workloads, die von Spitzen geprägt sind. Im Vergleich zu PaaS und SaaS (und auch neueren Datenverarbeitungsmodellen wie Containern und serverunabhängigem Computing) bietet IaaS das geringste Maß an Kontrolle über Ressourcen in der Cloud.



IaaS entwickelte sich in den frühen 2010er Jahren zum beliebten Datenverarbeitungsmodell und ist seitdem zum Standard-Abstraktionsmodell für viele Arten von Workloads avanciert. Allerdings bringen neue Technologien wie Container und serverunabhängiges Computing einen Anstieg der Microservices als Anwendungsmuster mit sich, sodass IaaS zwar weiterhin als Grundlage dient, sich aber in einem immer härter umkämpften Markt behaupten muss.



Im folgenden Video präsentiert Bradley Knapp Grundlegendes zu IaaS: