Um besser zu verstehen, wie SDN funktioniert, hilft es, die grundlegenden Komponenten zu definieren, die das Netzwerk-Ökosystem bilden. Die Komponenten, die zum Aufbau eines softwaredefinierten Netzwerks verwendet werden, können sich im selben physischen Bereich befinden, müssen es aber nicht. Dazu gehören:

· Anwendungen – Haben die Aufgabe, Informationen über das Netzwerk oder Anfragen zur Verfügbarkeit oder Zuweisung bestimmter Ressourcen weiterzuleiten.

· SDN-Controller – Übernehmen die Kommunikation mit den Apps, um das Ziel der Datenpakete zu bestimmen. Die Controller sind die Load Balancer innerhalb von SDN.

· Netzwerkgeräte – Erhalten von den Steuergeräten Anweisungen, wie die Pakete weiterzuleiten sind.

· Open-Source-Technologien – Programmierbare Netzwerkprotokolle wie OpenFlow leiten den Datenverkehr zwischen Netzwerkgeräten in einem SDN-Netzwerk. Die Open Networking Foundation (ONF) half bei der Standardisierung des OpenFlow-Protokolls und anderer Open-Source-SDN-Technologien.

Durch die Kombination dieser Komponenten erhalten Unternehmen eine einfachere, zentralisierte Methode zur Verwaltung von Netzwerken. SDN trennt die Routing- und Paketweiterleitungsfunktionen, die als Steuerebene bezeichnet werden, von der Datenebene oder der zugrundeliegenden Infrastruktur. SDN implementiert dann Controller, die als das Gehirn des SDN-Netzwerks gelten, und schichtet sie über die Netzwerkhardware in der Cloud oder On-Premises. Auf diese Weise können Teams die richtlinienbasierte Verwaltung – eine Art Automatisierung – verwenden, um die Netzwerksteuerung direkt zu verwalten.

SDN-Controller teilen den Switches mit, wohin sie Pakete senden sollen. In einigen Fällen ersetzen virtuelle Switches, die in Software oder Hardware eingebettet wurden, die physischen Switches. Dadurch werden ihre Funktionen in einem einzigen, intelligenten Switch zusammengefasst, der Datenpakete und die Zielorte der Virtual Machines überprüfen kann, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten, bevor die Pakete weitergeleitet werden.