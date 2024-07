Das IBM Cloud Infrastructure Center ist ein Infrastructure-as-a-Service-Angebot (IaaS), das eine dem Branchenstandard entsprechende Benutzererfahrung für das IaaS-Management containerisierter und nicht containerisierter Workloads auf IBM zSystems und IBM LinuxONE bereitstellt.

Es bietet Lebenszyklusmanagement für die auf IBM z/VM and Red Hat KVM basierende virtuelle Infrastruktur und ermöglicht die Automatisierung von Infrastrukturservices. Darüber hinaus ist die Integration von IBM Z und LinuxONE in einem Hybrid-Cloud-Modell in Ihrem gesamten Unternehmen möglich.