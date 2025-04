Was ist eine Public Cloud?

Der Public Cloud-Provider besitzt und verwaltet die Rechenzentren, in denen die Workloads der Kunden ausgeführt werden. Dienstanbieter übernehmen die Verantwortung für die gesamte Hardware- und Infrastrukturwartung und stellen eine Netzwerk-Konnektivität mit hoher Bandbreite bereit, um einen schnellen Zugriff auf Anwendungen und Daten zu gewährleisten. Der Cloud-Provider verwaltet auch die zugrunde liegende Virtualisierungssoftware. In seiner einfachsten Form ist das Public Cloud-Modell die Computer-Version des „Versorgungs“-Modells, das wir alle nutzen, wenn wir in unseren Häusern Strom oder Wasser verbrauchen.

Public-Cloud-Ressourcen können kostenlos oder im Rahmen einer Subskription oder eines Modells mit nutzungsabhängiger Preisgestaltung verfügbar gemacht werden.

Public Clouds sind Multi-Tenant-Umgebungen – Benutzer teilen sich einen Pool virtueller Ressourcen, die automatisch für einzelne Mandanten bereitgestellt und diesen über eine Self-Service-Schnittstelle zugewiesen werden. Das bedeutet, dass die Workloads mehrerer Tenants gleichzeitig CPU-Instanzen auf einem gemeinsam genutzten physischen Server ausführen können. Die Daten jedes Cloud-Tenants sind jedoch logisch von denen anderer Tenants getrennt.

Die zunehmende Verbreitung von Public Clouds ist eine der wichtigsten Veränderungen in der Geschichte des Enterprise Computing. Der globale Markt für Public Cloud Computing ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, und Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Umsätze mit Public Clouds bis Ende 2022 330 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.

Viele Unternehmen verlagern Teile ihrer Infrastruktur für die Datenverarbeitung in die Public Cloud, da Public-Cloud-Services flexibel und leicht skalierbar sind und sich flexibel an einen veränderten Workload-Bedarf anpassen lassen. Andere Firmen spricht vor allem an, dass Public Cloud eine höhere Effizienz und weniger verschwendete Ressourcen verspricht, da Kunden nur für das bezahlen, was sie verbrauchen. Wieder andere wollen die Ausgaben für Hardware und lokale Infrastrukturen reduzieren.

Weitere Informationen zur Public Cloud finden Sie im folgenden Video: