Cloudnativ vs. cloudfähig



Eine cloudfähige Anwendung ist eine Anwendung, die für den Einsatz in einem herkömmlichen Rechenzentrum entwickelt wurde, aber später so geändert wurde, dass sie auch in einer Cloud-Umgebung ausgeführt werden kann. Cloudnative Anwendungen sind jedoch nur für den Betrieb in der Cloud erstellt. Entwickler entwerfen cloudnative Anwendungen, die skalierbar und plattformunabhängig sind und aus Mikroservices bestehen.

Cloudnativ vs. cloudbereit

In der kurzen Geschichte des Cloud Computing hat sich die Bedeutung des Begriffs „cloudbereit“ mehrmals geändert. Zunächst wurde der Begriff für Dienstleistungen oder Software verwendet, die für die Arbeit über das Internet bestimmt sind. Heute wird der Begriff häufiger verwendet, um eine Anwendung zu beschreiben, die in einer Cloudumgebung arbeitet, oder eine traditionelle App, die für eine Cloudumgebung umkonfiguriert wurde. Der Begriff „cloudnativ“ weist eine viel kürzere Historie auf und bezieht sich auf eine Anwendung, die von Anfang an dafür entwickelt wurde, nur in der Cloud zu arbeiten und die Merkmale der Cloud-Architektur oder eine vorhandene App nutzen zu können, die umstrukturiert und gemäß cloudnativen Prinzipien rekonfiguriert wurde.

Cloudnativ vs. cloudbasiert

Ein cloudbasierter Service oder eine cloudbasierte Anwendung wird über das Internet bereitgestellt. Es ist ein allgemeiner Begriff, der auf eine beliebige Anzahl von Cloud-Angeboten angewandt wird. Cloudnativ ist eine spezifischere Bezeichnung. Cloudnativ beschreibt Anwendungen, die für die Arbeit in Cloud-Umgebungen konzipiert sind. Der Begriff bezeichnet Anwendungen, die auf Mikroservices, Continuous Integration und Continuous Delivery (CI/CD) basieren und über jede Cloud-Plattform genutzt werden können.

Cloudnativ vs. Cloud First

Cloud First beschreibt eine Geschäftsstrategie, in der sich Unternehmen verpflichten, beim Start neuer IT-Services, bei der Aktualisierung bestehender Services oder dem Ersetzen traditioneller Technologien zuerst Cloud-Ressourcen zu verwenden. Diese Strategie wird angetrieben durch Kosteneinsparungen und effiziente Geschäftsabläufe. Cloudnative Anwendungen passen sehr gut zur Cloud-First-Strategie, da sie nur Cloud-Ressourcen verwenden und darauf ausgelegt sind, die Vorteile der positiven Eigenschaften der Cloud-Architektur zu nutzen.