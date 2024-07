Nachrichtenbroker bieten zwei grundlegende Nachrichtenverteilungsmuster oder Messaging-Arten:

Punkt-zu-Punkt-Messaging: Dies ist das Verteilungsmuster, das in Nachrichtenwarteschlangen mit einer Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen dem Absender und dem Empfänger der Nachricht verwendet wird. Jede Nachricht in der Warteschlange wird an nur einen Empfänger gesendet und nur einmal konsumiert. Punkt-zu-Punkt-Messaging wird aufgerufen, wenn auf eine Nachricht nur einmal reagiert werden muss. Beispiele für geeignete Anwendungsfälle für diesen Messaging-Stil sind die Verarbeitung von Lohnbuchhaltung und Finanztransaktionen. In diesen Systemen benötigen sowohl Absender als auch Empfänger eine Garantie, dass jede Zahlung einmal (und nur einmal) gesendet wird.



Publish/Subscribe-Messaging: Bei diesem Nachrichtenverteilungsmuster, das oft als „Pub/Sub“ bezeichnet wird, veröffentlicht der Erzeuger jeder Nachricht diese in einem Thema, und mehrere Nachrichtenkonsumenten abonnieren Themen, von denen sie Nachrichten erhalten möchten. Alle Nachrichten, die zu einem Thema veröffentlicht werden, werden an alle subskribierten Anwendungen verteilt. Hierbei handelt es sich um eine Verteilungsmethode im Broadcast-Stil, bei der eine Eins-zu-viele-Beziehung zwischen dem Publisher der Nachricht und ihren Konsumenten besteht. Wenn eine Fluggesellschaft beispielsweise aktuelle Informationen über die Landezeiten oder Verspätungen ihrer Flüge verbreitet, könnten mehrere Parteien diese Informationen nutzen: Bodenpersonal, das das Flugzeug wartet und auftankt, Gepäckabfertiger, Flugbegleiter und Piloten, die sich auf den nächsten Flug vorbereiten, sowie die Betreiber von Bildschirmen, die die Öffentlichkeit informieren. Ein Publish/Subscribe-Messaging-Stil wäre für die Verwendung in diesem Szenario geeignet.