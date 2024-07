In einer ereignisgesteuerten Architektur fungieren die Anwendungen als Ereignisproduzenten oder Ereigniskonsumenten (und oft auch als beides).

Ein Ereignisproduzent überträgt ein Ereignis in Form einer Nachricht an einen Broker oder eine andere Form von Ereignisrouter, wo die chronologische Reihenfolge des Ereignisses im Verhältnis zu anderen Ereignissen beibehalten wird. Ein Ereigniskonsument nimmt die Nachricht in Echtzeit (wenn sie auftritt) oder zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt auf und verarbeitet die Nachricht, um eine andere Aktion, einen Workflow oder ein eigenes Ereignis auszulösen.

In einem einfachen Beispiel könnte ein Banking-Service ein Ereignis „Einzahlung“ übermitteln, das ein anderer Service in der Bank lesen und beantworten würde, indem er eine Einzahlung auf den Kontoauszug des Kunden schreibt. Aber ereignisgesteuerte Integrationen können auch Echtzeitreaktionen auslösen, die auf der komplexen Analyse riesiger Datenmengen beruhen, z. B. wenn das „Ereignis“ eines Kunden, der auf einer E-Commerce-Website auf ein Produkt klickt, sofortige Produktempfehlungen auf der Grundlage der Einkäufe anderer Kunden generiert.