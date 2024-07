Was sind Microservices?

Microservices sind wahrscheinlich bei Führungskräften und Projektleitern mindestens genauso beliebt wie bei Entwicklern. Dies ist eine der etwas ungewöhnlicheren Eigenschaften von Microservices, da Begeisterung für eine bestimmte Architektur normalerweise nur in Softwareentwicklungsteams zu finden ist. Der Grund dafür ist, dass Microservices besser die Art und Weise widerspiegeln, wie viele Führungskräfte in Unternehmen ihre Teams und Entwicklungsprozesse strukturieren und einsetzen wollen.

Anders ausgedrückt: Microservices sind ein Architekturmodell, das die Umsetzung des gewünschten Betriebsmodells einfacher macht. In einer aktuellen Umfrage von IBM mit über 1.200 Entwicklern und IT-Managern waren sich 87 % der Nutzer von Microservices einig, dass die Einführung von Microservices die Kosten und den Aufwand wert ist.

Hier sind nur einige der Vorteile von Microservices für Unternehmen.

Unabhängig voneinander bereitstellbar

Die vielleicht wichtigste Eigenschaft von Microservices ist, dass die Services kleiner sind und unabhängig voneinander bereitgestellt werden können, so dass es nicht mehr erheblichen Aufwand bedeutet, eine Codezeile zu ändern oder eine neue Funktion in die Anwendung einzufügen.

Microservices versprechen Unternehmen ein Gegenmittel für das hohe Frustpotenzial in Verbindung mit kleinen Änderungen, die extrem viel Zeit beanspruchen. Man braucht keinen Doktortitel in der Informatik, um den Wert eines Ansatzes, der Geschwindigkeit und Agilität besser unterstützt, zu sehen oder zu verstehen.

Aber Geschwindigkeit ist nicht der einzige Vorteil dieser Art der Servicegestaltung. Ein oft anzutreffendes, neu entstehendes Organisationsmodell besteht darin, funktionsübergreifende Teams rund um ein Geschäftsproblem, eine Dienstleistung oder ein Produkt zusammenzubringen. Das Microservices-Modell passt gut zu diesem Trend, da es einer Organisation ermöglicht, kleine, funktionsübergreifende Teams um einen Service oder eine Sammlung von Services herum zu bilden und sie auf agile Art und Weise arbeiten zu lassen.

Da Microservices nur lose miteinander verknüpft sind, ist automatisch auch ein gewisses Maß an Fehlerisolierung und bessere Ausfallsicherheit in Anwendungen gegeben. Und die geringe Größe der Services, verbunden mit ihren klaren Grenzen und Kommunikationsmustern, macht es neuen Teammitgliedern leichter, die Codebasis zu verstehen und schnell zu ihr beizutragen – ein klarer Vorteil in Bezug auf Geschwindigkeit und Mitarbeitermoral.

Das richtige Werkzeug für den Job

In traditionellen n-Tier-Architekturmustern teilt sich eine Anwendung normalerweise einen gemeinsamen Stack, wobei eine große relationale Datenbank die gesamte Anwendung unterstützt. Dieser Ansatz hat mehrere offensichtliche Nachteile – und der Hauptnachteil ist, dass jede Komponente einer Anwendung einen gemeinsamen Stack, ein gemeinsames Datenmodell und eine gemeinsame Datenbank nutzen muss, selbst wenn es für bestimmte Elemente ein Werkzeug gibt, das eindeutig besser für diese Aufgabe geeignet ist. Das führt zu einer schlechten Architektur, und es ist frustrierend für Entwickler, die sich ständig bewusst sind, dass es einen besseren, effizienteren Weg zur Erstellung dieser Komponenten gibt.

Im Gegensatz dazu werden in einem Microservices-Modell die Komponenten unabhängig voneinander bereitgestellt und kommunizieren über eine Kombination aus REST, Ereignis-Streaming und Nachrichtenbrokern. Und daher kann der Stack jedes einzelnen Services für diesen Service optimiert werden. Die Technologie wandelt sich ständig, und eine Anwendung, die aus mehreren, kleineren Services besteht, lässt sich wesentlich einfacher und kostengünstiger mit besseren Technologien weiterentwickeln, sobald diese verfügbar sind.

Präzise Skalierung

Mit Microservices können individuelle Services individuell eingesetzt werden – aber auch individuell skaliert werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Korrekt implementiert, erfordern Microservices weniger Infrastruktur als monolithische Anwendungen, da sie eine präzise Skalierung nur der Komponenten ermöglichen, die sie benötigen, anstatt eine Skalierung der gesamten Anwendung im Fall von monolithischen Anwendungen.

Es gibt auch Herausforderungen

Die wichtigsten Vorteile aus dem Einsatz von Microservices sind mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Die Umstellung von monolithischen Anwendungen auf Microservices bringt erheblich höhere Komplexität beim Management mit sich – erheblich mehr Services, die von erheblich mehr Teams erstellt und an erheblich mehr Orten bereitgestellt werden. Probleme in einem Service können Probleme in anderen Services verursachen oder von diesen verursacht werden. Protokolldaten (die für Überwachung und Problemlösung verwendet werden) sind umfangreicher und können außerdem zwischen verschiedenen Services inkonsistent sein. Neue Versionen können Probleme mit der Abwärtskompatibilität verursachen. Anwendungen sind mit mehr Netzwerkverbindungen verbunden, was zusätzliche Möglichkeiten für Latenz- und Konnektivitätsprobleme verursachen kann. Eine DevOps-Lösung (wie weiter unten zu lesen) kann viele dieser Probleme beheben, aber die Einführung von DevOps bringt eigene Herausforderungen mit sich.

Dennoch halten diese Herausforderungen Nichtbenutzer nicht davon ab, Microservices einzuführen – oder hindern Anwender nicht daran, ihre Bemühungen hinsichtlich Microservices zu vertiefen. Neue IBM Umfragedaten belegen, dass 56 % der derzeitigen Nichtbenutzer in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich Microservices einführen werden, und 78 % der derzeitigen Nutzer von Microservices geben an, dass ihr Unternehmen wahrscheinlich mehr Zeit, Geld und Aufwand in Microservices investieren wird.