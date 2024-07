IBM API Connect ist eine Lösung für das Management des gesamten Lebenszyklus Ihrer API, die über eine intuitive Benutzeroberfläche die konsistente Erstellung, Verwaltung, Zurverfügungstellung und Monetarisierung von APIs ermöglicht und so die digitale Transformation lokal und in der Cloud unterstützt. So können Sie und Ihre Kunden digitale Apps nutzen und Innovationen in Echtzeit vorantreiben. IBM API Connect ist auch als servicebasierte, hoch skalierbare und vollständig verwaltete API Management-Plattform auf Amazon Web Services (AWS) verfügbar.