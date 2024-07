Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud ist eine vollständig verwaltete OpenShift Container Platform (OCP) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Ihr Compute-Host-Cluster kann auf IBM Cloud Virtual-Servern, IBM Cloud Bare Metal-Servern oder auf Ihrer eigenen Hardware oder in der Cloud eines Drittanbieters mit IBM Cloud Satellite ausgeführt werden.



Mit Red Hat OpenShift on IBM Cloud haben OpenShift-Entwickler eine schnelle und sichere Möglichkeit zur Containerisierung und Bereitstellung von Unternehmensworkloads in Kubernetes-Clustern. Da IBM OCP verwaltet, haben Sie mehr Zeit, sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.