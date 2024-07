Agilität und Wachstum mit hybrider Cloud und KI fördern Nutzen Sie unsere Cloud-Services, die von unserer speziell entwickelten IBM® Consulting Cloud Accelerator-Plattform unterstützt werden, um die Umstellung Ihres Unternehmens auf die hybride Cloud zu beschleunigen und so für mehr Kosteneffizienz, höhere Produktivität, Nachhaltigkeit und kürzere Markteinführungszeiten zu sorgen. Die Anwendung von generativer KI auf die IT-Automatisierung kann diese Entwicklung noch beschleunigen. Mit architektonischer Flexibilität und exponentiellen Technologien wie generativer KI können Sie die IT automatisieren, Ihre Anwendungen modernisieren, um den ROI zu verbessern, Cloud-native Anwendungen erstellen und sie in großem Umfang auf der Plattform Ihrer Wahl verwalten.

Cloud-Transformations-Index: Zustand der Cloud Mit einem vergleichenden Blick auf die Cloud-Strategie von Unternehmen bietet der Index eine Momentaufnahme der Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Cloud-Transformation. Bericht lesen

Funktionalität Hybrid-Cloud-Strategie und Architekturberatung Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um die richtige Hybrid-Cloud-Strategie, die richtigen Lösungen, das richtige Betriebsmodell, die richtige Roadmap und die richtigen Ökosystempartnerschaften zu finden. Dabei kombinieren wir unsere umfassende Branchenkenntnis mit technologischen Erkenntnissen, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Entdecken Sie unsere Hybrid-Cloud-Beratungsleistungen Migration und Modernisierung von Anwendungen Unterstützt durch IBM Consulting Cloud Accelerator hilft Ihnen unsere Methodik, eine nahtlose Cloud-Migration und -Modernisierung durchzuführen, die sicher, kosteneffizient und agil ist und den optimalsten Pfad für die Migration und Modernisierung geschäftskritischer Anwendungen bestimmt. Services zur Anwendungsmodernisierung kennenlernen Beratungsservices zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen Wir helfen Ihnen dabei, Innovationen zu geringeren Kosten voranzutreiben, und zwar durch eine Cloud-native Build-Strategie, die von IBM Consulting Cloud Accelerator unterstützt wird. So können Sie mit offenen, sicheren hybriden Multi-Cloud-Plattformen eine schnellere Markteinführung erreichen und Ihr Umsatzwachstum steigern. Beratungsleistungen für Cloud-Anwendungen entdecken Application Management Services für die Hybrid Cloud Unsere Hybrid Cloud Management-Funktionen nutzen KI und Automatisierung, um die

die Komplexität der Verwaltung von Anwendungen über verschiedene Clouds hinweg zu beseitigen, und zwar zur Verbesserung des ROI und Freisetzung von IT-Ressourcen für Innovationen. Erkunden Sie Hybrid Cloud Management-Services

Mit IBM Garage™ gemeinsam gestalten Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Beschleunigen Sie die Wertschöpfung und führen Sie bahnbrechende Technologien ein – durch die Partnerschaft Ihres Teams mit vielfältigen IBM Experten aus den Bereichen Business, Design und Technologie. Mehr erfahren Mit einem IBM Garage Experten sprechen

Anwendungsfälle Weniger Kosten für Anwendungen und verbesserte Rendite Transformieren Sie Ihr Geschäftsmodell und richten Sie es mit einem Hybrid-Cloud-Ansatz auf Wachstum aus. Reduzieren Sie die Kosten für Anwendungen und steigern Sie die Rendite mit KI und Automation. Anwendungen modernisieren und verwalten Modernisieren und verwalten Sie Ihre Anwendungen kontinuierlich auf jeder Plattform mit mehr Kontrolle und Transparenz, Cybersicherheit und regulatorischer Compliance. Neue Arbeitsweisen umsetzen und Innovation liefern Wir beseitigen interne Wissenslücken durch intensive Zusammenarbeit und verändern so die Art und Weise, wie Sie Innovationen umsetzen, um erfolgreiche Ideen von der Pilotphase bis zur Einführung im Unternehmen zu verwirklichen.





IBM Consulting, IBM Garage und IBM Cloud ermöglichten den Zugang zu erstklassigem Fachwissen und Best Practices. Dazu kam IBMs Erfahrung im Luftfahrtsektor und die Integration all dessen in unsere digitale Transformation. Takhliq Hanif Leiter der Abteilung Unternehmensarchitektur, Technologie und Innovation Etihad Airways Story zu Etihad Airways lesen

Strategische Partnerschaften AWS Mit agilen Methoden und umfassenden wiederverwendbaren Blueprints beschleunigen wir Entwurf, Migration und Betriebsabläufe auf AWS Cloud, unabhängig von Ihrer Branche. IBM Consulting-Services in der AWS Cloud entdecken CIO-Leitfaden für generative KI erkunden Microsoft Azure Unsere branchenführende Cloud-Innovate-Methodik und unsere Cloud-Technologie-Tools zur Anwendungsentwicklung und -verwaltung beschleunigen Wachstum, Effizienz und Innovation. IBM Consulting für Microsoft entdecken KI für die Anwendungsmodernisierung einsetzen Google Cloud Holen Sie sich Unterstützung bei der Modernisierung und Migration Ihrer Cloud-Computing-Workloads und -Anwendungen in der Google Cloud und auf anderen Multicloud-Plattformen. IBM Consulting Services für Google Cloud kennenlernen IBM Services für IBM Cloud IBM Cloud mit Red Hat vereint marktführende Sicherheit, Skalierbarkeit für Unternehmen und offene Innovation, um mehr Agilität und Kontinuität zu ermöglichen. Mehr über IBM Cloud erfahren IBM Red Hat-Lösungen Erfahren Sie, wie IBM und Red Hat die Komplexität der hybriden Cloud optimieren und vereinfachen, die Produktivität steigern und die Kosten senken können, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mehr zu IBM Red Hat-Lösungen

CIO-Handbuch Finden Sie heraus, wie Ihr Unternehmen KI für die Anwendungsmodernisierung nutzen kann Anwendungen, die Transformation voranbringen Erfahren Sie, wie die Modernisierung von Anwendungen die digitale Transformation ermöglicht. Die Hybrid Cloud im Griff Die 5 häufigsten Herausforderungen bei der Erzielung von Mehrwert bei Hybrid-Cloud-Projekten Digitale Transformation optimieren IBM Consulting Cloud Accelerator ermöglicht eine schnelle Planung und unkomplizierte Ausführung mit vorhersehbaren Ergebnissen.

Ressourcen IBM watsonx Code Assistant Ermöglichen Sie es Hybrid-Cloud-Entwicklern aller Erfahrungsstufen, Code mit KI-generierten Empfehlungen zu schreiben. Red Hat Ansible Lightspeed Ansible Lightspeed mit IBM watsonx Code Assistant ist ein generativer KI-Service, der Entwicklern hilft, Ansible-Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen. IBM® Consulting Advantage IBM steigert den Kundennutzen und die Beraterarbeit mit IBM Consulting Advantage, einer KI-Serviceplattform mit einer Bibliothek von Assistenten. HFS Research zeichnet IBM als einen der Top 10 Hyperscaler Cloud Service Provider aus Anerkannt für unser Partner- und Produkt-Ökosystem für Multi-Cloud-Funktionen. Bericht von HFS Horizons: Cloud Native Transformation 2022 IBM wurde als Horizon 3 ausgezeichnet, da das Unternehmen die Transformation mit hybriden Cloud-Assets vorantreibt und M&A-Investitionen differenziert.