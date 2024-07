Was ist Docker?

Wenn nur einige wenige Container ausgeführt werden, ist es relativ einfach, eine Anwendung innerhalb der Docker-Engine, der De-facto-Laufzeitumgebung der Branche, zu verwalten. Bei Bereitstellungen mit Tausenden von Containern und Hunderten von Services ist es jedoch fast unmöglich, den Workflow ohne die Hilfe einiger speziell entwickelter Tools zu verwalten.

Docker-Plug-ins

Docker-Plug-ins (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) können verwendet werden, um Docker noch mehr Funktionalität zu verleihen. Mehrere Docker-Plug-ins sind im Plug-in-System der Docker Engine enthalten, und auch Plug-ins von Drittanbietern können geladen werden.

Docker Compose

Entwickler können Docker Compose verwenden, um Anwendungen mit mehreren Containern zu verwalten, wobei alle Container auf demselben Docker-Host laufen. Docker Compose erstellt eine YAML-Datei (.YML), die angibt, welche Dienste in der Anwendung enthalten sind, und kann Container mit einem einzigen Befehl bereitstellen und ausführen. Da die YAML-Syntax sprachunabhängig ist, können YAML-Dateien in Programmen verwendet werden, die in Java, Python, Ruby und vielen anderen Sprachen geschrieben sind.

Entwickler können Docker Compose auch verwenden, um persistente Volumes für die Speicherung zu definieren, Basisknoten festzulegen und Dienstabhängigkeiten zu dokumentieren und zu konfigurieren.

Kubernetes

Für die Überwachung und Verwaltung von Container-Lebenszyklen in komplexeren Umgebungen ist ein Container-Orchestrierungstool erforderlich. Während Docker ein eigenes Orchestrierungstool (genannt Docker Swarm) enthält, entscheiden sich die meisten Entwickler stattdessen für Kubernetes.

Kubernetes ist eine Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform, die von einem Projekt abstammt ist, das für den internen Gebrauch bei Google entwickelt wurde. Kubernetes plant und automatisiert Aufgaben, die für die Verwaltung containerbasierter Architekturen unerlässlich sind, einschließlich Containerbereitstellung, Updates, Service-Erkennung, Speicherbereitstellung, Lastausgleich, Zustandsüberwachung und mehr.

Darüber hinaus ermöglicht das Open-Source-Ökosystem von Tools für Kubernetes, einschließlich Istio und Knative, Unternehmen die Bereitstellung einer hochproduktiven Plattform-as-a-Service (PaaS) für containerisierte Anwendungen. Dieses Ökosystem bietet auch einen schnelleren Einstieg in Serverless Computing.

