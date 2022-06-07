Nachdem wir nun die Vorteile und Herausforderungen behandelt haben, wollen wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kubernetes und Docker Swarm aufschlüsseln. Beide Plattformen ermöglichen Ihnen die Verwaltung von Containern und die Skalierung der Anwendungs-Bereitstellung. Ihre Unterschiede sind eine Frage der Komplexität. Kubernetes bietet ein effizientes Mittel für das Container-Management, das sich hervorragend für Anwendungen mit hoher Nachfrage und komplexer Konfiguration eignet, während Docker Swarm auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist, was es zu einer guten Wahl für einfache Anwendungen macht, die schnell bereitzustellen und einfach zu verwalten sind.

Hier sind einige detaillierte Unterschiede zwischen Docker Swarm und Kubernetes:

Installation und Einrichtung

Aufgrund der Komplexität von Kubernetes lässt sich Docker Swarm einfacher installieren und konfigurieren.

Die manuelle Installation kann für jedes Betriebssystem unterschiedlich sein. Für verwaltete Angebote von Cloud-Providern ist keine Installation erforderlich. Swarm: Die Installation mit Docker ist einfach, und die Instanzen sind in der Regel über die Betriebssysteme hinweg einheitlich.

Skalierbarkeit

Kubernetes bietet eine umfassende Skalierung basierend auf dem Datenverkehr, während Docker Swarm die schnelle Skalierung in den Vordergrund stellt.

Horizontale Autoskalierung ist integriert. Swarm: Bietet automatische Skalierung von Gruppen bei Bedarf.

Lastausgleich

Docker Swarm verfügt über einen automatischen Lastausgleich, Kubernetes nicht. Ein externer Load Balancer kann jedoch problemlos über Tools von Drittanbietern in Kubernetes integriert werden.

Die Ermittlung von Diensten wird über einen einzigen DNS-Namen ermöglicht. Kubernetes hat über eine IP-Adresse oder eine HTTP-Route Zugriff auf Container-Anwendungen. Swarm: Wird mit internen Load Balancern geliefert.

Hohe Verfügbarkeit

Beide Tools bieten ein hohes Maß an Verfügbarkeit.