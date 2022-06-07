Die Workload-Orchestrierung ist in unserer modernen Welt, in der die Automatisierung der Verwaltung von Microservices von Anwendungen wichtiger denn je ist, von entscheidender Bedeutung. Es ist jedoch umstritten, ob Docker Swarm oder Kubernetes die bessere Wahl für diese Orchestrierung ist. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Docker Swarm und Kubernetes zu erkunden und die richtige Lösung für Ihre Umgebung auszuwählen.
Kurz gesagt. Container sind eine Standardmethode, um Apps und alle ihre Abhängigkeiten so zu verpacken, dass man die Apps nahtlos zwischen Laufzeitumgebungen verschieben kann. Indem der Code, die Abhängigkeiten und die Konfigurationen einer App in einem benutzerfreundlichen Baustein zusammengefasst werden, können Sie mit Containern wichtige Schritte zur Verkürzung der Bereitstellungszeit und zur Verbesserung der Anwendungszuverlässigkeit unternehmen.
In Unternehmensanwendungen kann die Anzahl der Container schnell auf eine unüberschaubare Zahl anwachsen. Um Ihre Container möglichst effektiv zu nutzen, müssen Sie Ihre Container- Anwendungen orchestrieren, was mit Kubernetes und Docker Swarm erreicht werden kann.
Kubernetes ist eine portable, Open-Source-Plattform für die Verwaltung von Containern, ihrer komplexen Produktions-Workloads und Skalierbarkeit. Mit Kubernetes können Entwickler und DevOps -Teams hochverfügbare Apps planen, bereitstellen, verwalten und erkennen, indem sie die Flexibilität von Clustern nutzen. Ein Kubernetes-Cluster besteht aus Compute-Hosts, die als Worker-Knoten bezeichnet werden. Diese Worker-Knoten werden von einem Kubernetes-Master verwaltet, der alle Ressourcen im Cluster steuert und überwacht. Ein Knoten kann eine virtuelle Maschine (VM) oder eine physische Bare-Metal-Maschine sein.
In den Anfängen von Kubernetes nutzten die Community-Mitwirkenden ihr Wissen über die Erstellung und den Betrieb interner Tools wie Borg und Omega, zwei Cluster-Managementsysteme. Mit der Einführung der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) in Partnerschaft mit der Linux Foundation führte die Community Open Governance für Kubernetes ein, eine Reihe von Regeln für Kubernetes-Cluster, die Teams den Betrieb in großem Maßstab erleichtern. IBM, als Gründungsmitglied von CNCF, trägt zusammen mit anderen Unternehmen wie Google, Red Hat, Microsoft und Amazon aktiv zu den cloudnativen Projekten von CNCF bei.
Docker Swarm ist eine weitere Open-Source -Container-Orchestrierungsplattform , die schon seit einiger Zeit existiert. Swarm – oder genauer gesagt, der Schwarmmodus – ist die native Unterstützung von Docker für die Orchestrierung von Clustern von Docker-Engines. Ein Swarm Cluster besteht aus von Docker Engine bereitgestellten Swarm-Manager-Knoten (die den Cluster orchestrieren und verwalten) und Worker-Knoten (die von den Manager-Knoten mit der Ausführung von Aufgaben beauftragt werden).
Damit es nicht zu Verwirrung kommt: Docker Enterprise Edition unterstützt jetzt auch Kubernetes.
Nachdem wir nun die Vorteile und Herausforderungen behandelt haben, wollen wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kubernetes und Docker Swarm aufschlüsseln. Beide Plattformen ermöglichen Ihnen die Verwaltung von Containern und die Skalierung der Anwendungs-Bereitstellung. Ihre Unterschiede sind eine Frage der Komplexität. Kubernetes bietet ein effizientes Mittel für das Container-Management, das sich hervorragend für Anwendungen mit hoher Nachfrage und komplexer Konfiguration eignet, während Docker Swarm auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist, was es zu einer guten Wahl für einfache Anwendungen macht, die schnell bereitzustellen und einfach zu verwalten sind.
Hier sind einige detaillierte Unterschiede zwischen Docker Swarm und Kubernetes:
Aufgrund der Komplexität von Kubernetes lässt sich Docker Swarm einfacher installieren und konfigurieren.
Kubernetes bietet eine umfassende Skalierung basierend auf dem Datenverkehr, während Docker Swarm die schnelle Skalierung in den Vordergrund stellt.
Docker Swarm verfügt über einen automatischen Lastausgleich, Kubernetes nicht. Ein externer Load Balancer kann jedoch problemlos über Tools von Drittanbietern in Kubernetes integriert werden.
Beide Tools bieten ein hohes Maß an Verfügbarkeit.
Wie bei den meisten Plattform-Entscheidungen hängt auch die Wahl des richtigen Tools von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab.
Kubernetes ist weit verbreitet und hat eine große Community an seiner Seite. Es wird von allen großen Cloud-Providern und Do-it-yourself-Angeboten wie Docker Enterprise Edition unterstützt. Es ist leistungsfähiger, anpassbarer und flexibler, was auf Kosten einer steileren anfänglichen Lernkurve geht. Es erfordert ein erfahrenes Team für die Durchführung; Unternehmen entscheiden sich jedoch auch für die Nutzung eines Managed Service Providers, um die Verwaltung von Open Source zu vereinfachen und sich auf die Entwicklung von Anwendungen zu konzentrieren.
Der Vorteil von Docker Swarm liegt in der Vertrautheit und der Betonung auf Benutzerfreundlichkeit. Es wird mit der Docker Engine bereitgestellt und ist in Ihrer Umgebung sofort verfügbar. Daher ist Swarm einfacher zu erlernen und kann für kleinere Workloads idealer sein.
Nachdem Sie nun die Unterschiede zwischen Kubernetes und Docker Swarm betrachtet haben, werfen Sie einen genaueren Blick in den IBM Cloud Kubernetes Service und lernen, wie Sie eine skalierbare Anwendung auf Kubernetes erstellen.
