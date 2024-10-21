Die Datenflut mit robuster Datenintelligenz bewältigen

Um eine wirklich datengestützte organisatorische Denkweise zu fördern, müssen Unternehmen Datenintelligenzlösungen integrieren, die über konventionelle Analysen hinausgehen. Diese Plattformen fungieren als ein ausgeklügeltes Ökosystem, das die Sammlung, Analyse, Interpretation und umsetzbare Implementierung von Erkenntnissen aus verschiedenen Datenquellen ermöglicht.

Unternehmen investieren massiv in Big Data und künstliche Intelligenz (KI), um diese Vorteile zu erschließen. NewVantage Partners berichtet, dass 97 % der Unternehmen in Dateninitiativen und 91 % in KI-Aktivitäten investieren. Das Ziel ist es, Daten von einem Nebenprodukt des Geschäftsbetriebs in ein strategisches Asset zu verwandeln, das die Entscheidungsfindung, Innovation und Kundenzufriedenheit fördert.

Wenn Sie sich jedoch ohne klare Orientierung in die Analyse stürzen, kann dies zu Verwirrung und Ineffizienz führen. Die Kosten von Fehlmanagement sind hoch; Gartner berichtet von durchschnittlichen jährlichen Verlusten in Höhe von 12,9 Millionen US-Dollar aufgrund mangelhafter Datenqualität. Hier beweisen Datenintelligenzlösungen ihren Wert, indem sie dazu beitragen, dass die Daten nicht nur reichlich vorhanden, sondern auch präzise, zugänglich und nach Qualitätsstandards verwaltet werden.

IBM ist führend im Bereich Datenintelligenz und bietet eine umfassende Suite von Tools für proaktives Datenmanagement und fortgeschrittene Analysen. Durch die Vereinfachung der Suche, des Austauschs und der Pflege vertrauenswürdiger Assets steigert die Plattform die Produktivität von Datenexperten und beschleunigt die Time-to-Value.

Es integriert auch robuste Data-Governance-Funktionen, um sicherzustellen, dass die Datenqualität den Vorschriften entspricht. Darüber hinaus liefert Datenintelligenz Erkenntnisse in Echtzeit, sodass Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und das Potenzial generativer KI nutzen können.