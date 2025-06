Was ist Datenverwaltung?

Multicloud- und Hybrid-Strategien werden immer beliebter. KI-Technologien werden durch riesige Datenmengen unterstützt, die moderne Datenspeicher auf cloudnativen Architekturen erfordern, um Skalierbarkeit, Kostenoptimierung, verbesserte Leistung und Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Laut Gartner2, werden bis Ende 2026 „90 % der Datenverwaltungstools und -plattformen, die Multi-Cloud- und Hybrid-Funktionen nicht unterstützen, außer Betrieb genommen werden“.

Während vorhandene Tools Datenbankadministratoren (DBAs) bei der Automatisierung zahlreicher herkömmlicher Verwaltungsaufgaben unterstützen, ist aufgrund der typischerweise großen und komplexen Natur von Datenbank-Setups weiterhin ein manueller Eingriff erforderlich. Immer wenn manuelle Kontrolle notwendig ist, steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Die Minimierung der Notwendigkeit einer manuellen Datenverwaltung ist ein Hauptziel beim Betrieb von Datenbanken als vollständig verwaltete Dienste.

Vollständig verwaltete Cloud-Datenbanken automatisieren zeitaufwändige Aufgaben wie Upgrades, Backup, Patching und Wartung. Dank dieses Ansatzes können DBAs zeitaufwändige manuelle Aufgaben vermeiden und haben so mehr Zeit für wertvolle Aufgaben wie die Schemaoptimierung, neue cloudnative Anwendungen und die Unterstützung neuer KI-Anwendungsfälle. Anders als bei der lokalen Bereitstellung können in der Cloud bei Bedarf auch größere Cluster eingerichtet werden und es fallen häufig nur Kosten für den genutzten Speicherplatz an. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen, das zusätzliche Rechenleistung benötigt, um einen Auftrag in Stunden statt Tagen auszuführen, dies in einer Cloud-Plattform durch den Erwerb zusätzlicher Rechenknoten problemlos erreichen kann.

Diese Umstellung auf Cloud-Datenplattformen erleichtert auch die Einführung der Streaming-Datenverarbeitung. Tools wie Apache Kafka ermöglichen mehr Datenverarbeitung in Echtzeit, sodass Verbraucher Themen abonnieren können, um Daten in Sekundenschnelle zu erhalten. Die Stapelverarbeitung hat jedoch immer noch ihre Vorteile, da sie bei der Verarbeitung großer Datenmengen effizienter ist. Während die Stapelverarbeitung nach einem festgelegten Zeitplan, z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich, erfolgt, ist sie ideal für Dashboards zur Unternehmensleistung, die in der Regel keine Echtzeitdaten benötigen.