Was ist Datensicherheit?

Die Nutzung von privaten Computern, Tablets und Mobilgeräten in Unternehmensumgebungen nimmt zu, obwohl die Sicherheitsverantwortlichen begründete Bedenken hinsichtlich der Risiken dieser Praxis haben. Eine Möglichkeit, die Sicherheit von BYOD-Geräten (Bring your own device) zu verbessern, besteht in der Verpflichtung von Mitarbeitern mit privaten Geräten, Sicherheitssoftware für den Zugriff auf Unternehmensnetzwerke zu installieren, um so die zentralisierte Kontrolle und Transparenz des Datenzugriffs und der Datenbewegungen zu verbessern.

Eine weitere Strategie besteht darin, eine unternehmensweite, auf Sicherheit ausgerichtete Mentalität aufzubauen, indem Sie Ihren Mitarbeitern den Wert der Datensicherheit vermitteln. Zu dieser Strategie gehört es, die Mitarbeiter zu ermutigen, sichere Passwörter zu verwenden, die Multifaktor-Authentifizierung zu aktivieren, die Software regelmäßig zu aktualisieren, Backups von Geräten zu erstellen und die Daten zu verschlüsseln.