Die Angreifer verlagern sich von Ransomware zu Malware, die darauf abzielt, Informationen zu stehlen – eine Verlagerung, die im letzten Jahr mit Datendiebstahl und Datenlecks als häufigste Auswirkungen auf Unternehmen zusammenfiel.



Da Unternehmen ihr Geschäft mit einem offenen, hybriden Multicloud-Ansatz weiter beschleunigen, sollten Sie nach Lösungen suchen, die Transparenz bieten und Daten in diesen Umgebungen schützen. Mit IBM Security Guardium können Sie sensible Daten in mehr als 19 Hybrid-Cloud-Umgebungen aufdecken, verschlüsseln, überwachen und schützen. Data and AI Security Services ermöglichen es Unternehmen, innovativ zu sein, sich anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben.



Wenn Sie bereits gehackt wurden, können die IBM X-Force Incident Response Services die Auswirkungen eines Einbruchs auf Ihr Unternehmen verringern und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen durch Planung und Tests verbessern.