Was ist Ransomware?

Die Conti-Bande wurde erstmals im Jahr 2020 beobachtet und betrieb ein umfangreiches RaaS-System, bei dem sie Hackern ein regelmäßiges Gehalt für die Nutzung ihrer Ransomware zahlte. Conti wandte eine einzigartige Form der doppelten Erpressung an, bei der die Bande drohte, den Zugang zum Netzwerk des Opfers an andere Hacker zu verkaufen, wenn das Opfer nicht zahlte.

Conti löste sich auf, nachdem die internen Chatprotokolle der Bande im Jahr 2022 bekannt wurden, aber viele ehemalige Mitglieder sind immer noch in der Welt der Cyberkriminalität aktiv. Laut dem X-Force Threat Intelligence Index wurden ehemalige Conti-Mitarbeiter mit einigen der heute am weitesten verbreiteten Ransomware-Varianten in Verbindung gebracht, darunter BlackBasta, Royal und Zeon.