Was ist eine Cloud Workload Protection Platform (CWPP)?

Zu den Vorteilen eines CWPP gehören wertvolle Cybersicherheits-Funktionen, die vor Data Breach schützen, Ausfallzeit minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Workload-Lebenszyklus sicherstellen. Zu den Funktionen gehören:

Transparenz in Echtzeit: CWPPs überwachen alle aktiven Workloads in Cloud-Umgebungen bis hin zu einzelnen Endgerät-Zugriffskontrollen und zeigen wichtige Betriebssystem- und Anwendungsinformationen auf, einschließlich Version und Patch-Verlaufs.

Erweiterte Bedrohungserkennung: CWPPs können die Angriffsfläche eines Unternehmens reduzieren, indem sie Schwachstellen auf Cloud-Plattformen erkennen. Maschinelles Lernen, signaturbasierte Erkennung und heuristikbasierte Erkennung schützen vor Malware und anderen Sicherheitsbedrohungen.

Verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: CWPPs unterstützen Unternehmen, die mit sensiblen Daten umgehen (z. B. Finanz- und Medizininstitute), bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften über einfache Firewalls hinaus durch umfangreiche Automatisierungs- und Sicherheitskontrollen, die für komplexe Cloud-Anwendungen entwickelt wurden.

CWPPs spielen eine wichtige Rolle im Cloud Security Posture Management (CSPM) und sind in der Regel in umfassendere cloudnative Anwendungsschutzplattformen (CNAPP) integriert.

CWPPs sind zwar nicht so robust wie ein CNAPP, das die Anwendungssicherheit umfasst, aber sie tragen zur Sicherheit von Cloud-Workloads bei, indem sie die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Workloads wahren. CWPP-Lösungen schützen Workload in einer Reihe von Cloud-Architekturen und Workloads, einschließlich:

On-premises-Rechenzentren: Traditionelle, Bare-Metal-Ressourcen in lokalen Rechenzentren.

Virtuelle Maschinen: Virtuelle Maschinen (VMs) sind simulierte Server, die in der Lage sind, ein physisches Computersystem durch Virtualisierung zu emulieren. Sie sind nützlich für die Ausführung mehrerer Betriebssystemtypen auf einem einzigen physischen Rechner.

Container: Virtuelle Pakete auf Systemebene, die als Container bezeichnet werden, dienen zur Isolierung und Bereitstellung von Anwendungen konsistent in verschiedenen Cloud-Umgebungen.

Serverlos: Cloudbasierte serverlose Funktionen wie Updates oder Patches können ohne die Notwendigkeit der Verwaltung des zugrunde liegenden Infrastrukturcodes bereitgestellt werden.

CWPPs, die in einer einzigen Plattform zusammengefasst sind, bieten ganzheitliche Cybersicherheit durch eine Reihe von Sicherheitstools wie Schwachstellenmanagement, Angriffsprävention, Laufzeitschutz und Compliance-Überwachung. Dies ermöglicht Sicherheitsteams eine schnelle Reaktion auf Vorfälle und deren Sanierung.

Ein effektives CWPP ist eine kritische Komponente jeder DevOps- und DevSecOps-Sicherheitsstrategie für Cloud Computing. CWPPs sind in allen Branchen, die auf Cloud-Plattformen und Cloud-Anwendungen angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung für die Abschwächung von Sicherheitsrisiken, Sicherheitsbedrohungen und die Vermeidung von Sicherheitsproblemen.