Verbesserung der Datensicherheit und Compliance im Zeitalter von XaaS

Führungskräfte müssen sich der Bedeutung der Unterstützung von Hybrid Cloud bewusst werden und sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, dass moderne Unternehmen oft eine Mischung aus Cloud- und lokalen Umgebungen benötigen, um ihre Datenspeicher und Anwendungen zu betreiben. Fakt ist, dass verschiedene Workloads unterschiedliche Bedürfnisse haben, um effizient zu arbeiten.

Das bedeutet, dass Sie nicht alle Ihre Workloads an einem einzigen Ort, sei es lokal, in der Private Cloud oder am Edge, haben können. Ein Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit CrushBank. Die Einrichtung nutzt watsonx, um die Arbeitsabläufe mithilfe von KI zu optimieren. Dazu werden die IT-Mitarbeiter mit verbesserten Informationen ausgestattet. Dies hat zu einer verbesserten Produktivität geführt, was letztendlich die Customer Experience verbessert. Eine maßgeschneiderte Hybrid-Cloud-Strategie verwaltet Sicherheit, Datenlatenz und Leistung, sodass Ihre IT-Mitarbeiter sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Der erste Schritt ist der Aufbau einer Hybrid-Cloud-XaaS-Umgebung. Dabei werden Ihre Funktionen um die Unterstützung der Privatsphäre und Sicherheit von Anwendungsdaten erweitert, ohne dass Sie die Anwendung selbst ändern müssen. Bei IBM stehen Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt von allem, was wir tun.

Wir haben kürzlich das IBM Cloud Security and Compliance Center erweitert. Dabei handelt es sich um eine Suite modernisierter Cloud-Sicherheits- und Compliance-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, Risiken zu minimieren und Daten in ihren hybriden Multicloud-Umgebungen und Workloads zu schützen. In der heutigen XaaS-Ära sind Daten das Lebenselixier der digitalen Transformation. Daher ist eine Investition in einen leistungsfähigen Datenschutz für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.