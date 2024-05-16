Verbesserung der Datensicherheit und Compliance im Zeitalter von XaaS

Autor

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

Aktuelle Untersuchungen von IDC haben ergeben, dass 85 % der befragten CEOs digitale Funktionen als strategisches Unterscheidungsmerkmal nennen, das für die Beschleunigung des Umsatzwachstums entscheidend ist. Allerdings machen sich IT-Entscheidungsträger weiterhin Sorgen über die Risiken, die mit ihrer digitalen Infrastruktur verbunden sind, und über deren Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse. Dabei stellen Datenlecks und Sicherheitsprobleme die größten Bedrohungen dar.

Angesichts des rasanten Wachstums von XaaS-Nutzungsmodellen und der Integration von KI und Daten an der Spitze jedes Geschäftsplans sind wir davon überzeugt, dass der Schutz der Datensicherheit entscheidend für den Erfolg ist. Er kann Kunden auch dabei helfen, ihre Anforderungen an die Daten-Compliance zu vereinfachen, da Organisationen so ihre KI- und datenintensiven Workloads vorantreiben können.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Automatisierung für Effizienz und Sicherheit

Daten sind zentral für alle KI-Anwendungen. Die Möglichkeit, auf die erforderlichen Daten zuzugreifen und diese zu verarbeiten, führt zu optimalen Ergebnissen mit KI-Modellen. IBM® ist weiterhin bestrebt, eng mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten,um verschiedene Automatisierungspläne, sogenannte einsatzfähige Architekturen, einzuführen.

Diese Blueprints sollen den Bereitstellungsprozess für Kunden optimieren. Unser Ziel ist es, dass Unternehmen ihre Cloud-Workloads mühelos auswählen und bereitstellen können. Dies soll auf eine Art und Weise geschehen, die mit voreingestellten, überprüfbaren Sicherheitsanforderungen übereinstimmt und eine nahtlose Integration von KI und XaaS ermöglicht. Dieses Engagement für die Verschmelzung von KI und XaaS wird auch durch unseren jüngsten Erfolg im vergangenen Jahr unterstrichen. Mithilfe dieser Plattform können Unternehmen KI-Modelle effektiv trainieren, validieren, feinabstimmen und bereitstellen, während sie ihre Workloads skalieren und verantwortungsvolle Daten- und KI-Workflows erstellen.

Mixture of Experts | 28. August, Folge 70

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Die neuesten Podcast-Folgen ansehen

Schutz von Daten in Multicloud-Umgebungen

Führungskräfte müssen sich der Bedeutung der Unterstützung von Hybrid Cloud bewusst werden und sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, dass moderne Unternehmen oft eine Mischung aus Cloud- und lokalen Umgebungen benötigen, um ihre Datenspeicher und Anwendungen zu betreiben. Fakt ist, dass verschiedene Workloads unterschiedliche Bedürfnisse haben, um effizient zu arbeiten.

Das bedeutet, dass Sie nicht alle Ihre Workloads an einem einzigen Ort, sei es lokal, in der Private Cloud oder am Edge, haben können. Ein Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit CrushBank. Die Einrichtung nutzt watsonx, um die Arbeitsabläufe mithilfe von KI zu optimieren. Dazu werden die IT-Mitarbeiter mit verbesserten Informationen ausgestattet. Dies hat zu einer verbesserten Produktivität geführt, was letztendlich die Customer Experience verbessert. Eine maßgeschneiderte Hybrid-Cloud-Strategie verwaltet Sicherheit, Datenlatenz und Leistung, sodass Ihre IT-Mitarbeiter sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Der erste Schritt ist der Aufbau einer Hybrid-Cloud-XaaS-Umgebung. Dabei werden Ihre Funktionen um die Unterstützung der Privatsphäre und Sicherheit von Anwendungsdaten erweitert, ohne dass Sie die Anwendung selbst ändern müssen. Bei IBM stehen Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt von allem, was wir tun.

Wir haben kürzlich das IBM Cloud Security and Compliance Center erweitert. Dabei handelt es sich um eine Suite modernisierter Cloud-Sicherheits- und Compliance-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen sollen, Risiken zu minimieren und Daten in ihren hybriden Multicloud-Umgebungen und Workloads zu schützen. In der heutigen XaaS-Ära sind Daten das Lebenselixier der digitalen Transformation. Daher ist eine Investition in einen leistungsfähigen Datenschutz für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.

XaaS erfordert starke Datensicherheit

Damit unterstreicht IBM sein Engagement für die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards in einer zunehmend vernetzten und datenabhängigen Welt. Wir können zur Unterstützung geschäftskritischer Workloads beitragen, da unsere Software-, Infrastruktur- und Serviceangebote darauf ausgelegt sind, unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer sich entwickelnden Anforderungen an Sicherheit und Daten-Compliance zu unterstützen. Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von XaaS und KI kann die Priorisierung der Datensicherheit Ihnen helfen, die sensiblen Daten Ihrer Kunden zu schützen.

 

Ressourcen

Erfahren Sie, warum Kuppinger Cole IBM als führend einstuft

Der Bericht von KuppingerCole zu Datensicherheitsplattformen bietet Anleitungen und Empfehlungen dazu, wie Sie Produkte zum Schutz und zur Verwaltung vertraulicher Daten finden, die den Anforderungen Ihrer Kunden am besten entsprechen.
IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025

Gewinnen Sie mit dem Index „IBM X-Force Threat Intelligence“ Erkenntnisse, um Vorbereitung und Reaktion auf Cyberangriffe schneller und effektiver zu machen.
The Total Economic Impact (TEI) of Guardium Data Protection

Entdecken Sie Nutzen und ROI von IBM Security Guardium Data Protection in dieser TEI-Studie von Forrester.
Gartner Market Guide for AI TRiSM

In diesem Gartner-Bericht erfahren Sie, wie Sie das gesamte KI-Inventar verwalten, die KI-Workloads mit Schutzmechanismen sichern, das Risiko reduzieren und den Governance-Prozess verwalten, um Vertrauen für alle KI-Anwendungsfälle in Ihrem Unternehmen zu erreichen.
Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit kostenlosen Sicherheits-Tutorials

Befolgen Sie klare Schritte, um Aufgaben zu erledigen und zu lernen, wie Sie Technologien in Ihren Projekten effektiv einsetzen können.
Was ist Identity und Access Management (IAM)?

Identity und Access Management (IAM) ist eine Disziplin der Cybersicherheit, die sich mit Benutzerzugriff und Ressourcenberechtigungen befasst.
Weiterführende Lösungen
Lösungen zu Datensicherheit und Datenschutz

Schützen Sie Ihre Daten in mehreren Umgebungen, erfüllen Sie Datenschutzauflagen und verringern Sie die Komplexität von Betriebsabläufen.

         Mehr über Datensicherheitslösungen
    IBM Guardium

    Entdecken Sie IBM Guardium, eine Datensicherheitssoftware-Reihe, die sensible On-Premises- und Cloud-Daten schützt.

     

             Entdecken Sie IBM Guardium
      Datensicherheitsservices

      IBM bietet umfassende Datensicherheitsservices zum Schutz von Unternehmensdaten, Anwendungen und KI.

             Mehr über Datensicherheitsservices
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Schützen Sie die Daten Ihres Unternehmens über Hybrid Clouds hinweg und vereinfachen Sie Compliance-Anforderungen mit Datensicherheitslösungen.

             Mehr über Datensicherheitslösungen Buchen Sie eine Live-Demo