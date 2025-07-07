Was ist Transport Layer Security (TLS)?

Transport Layer Security (TLS) ist ein kryptografisches Protokoll, das die Kommunikation über ungeschützte Computernetzwerke, wie das Internet, schützt.



Durch verschiedene asymmetrische und symmetrische Kryptografietechniken bietet TLS eine End-to-End-Authentifizierung, Vertraulichkeit und Datenintegrität. Dieser Schutz gilt für eine breite Palette von Netzwerkkommunikationen, einschließlich E-Mail, Messaging, Voice over IP (VoIP) und virtuelle private Netzwerke (VPNs).

TLS ist für den Aufbau sicherer Verbindungen beim Surfen im Internet weithin bekannt. Es ist die Grundlage von Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), einem Protokoll der Anwendungsebene, das den verschlüsselten Datenaustausch zwischen Webanwendungen und den meisten gängigen Webbrowsern ermöglicht.

Das TLS-Verschlüsselungsprotokoll besteht aus zwei Schichten: dem TLS-Handshake-Protokoll und dem TLS-Record-Protokoll. Das Handshake-Protokoll authentifiziert den Webserver und den Client (das Gerät, das sich mit dem Server verbindet). Das Record-Protokoll verifiziert und sichert die Daten für den Transport.

Diese Ebenen liegen oberhalb eines Transportprotokolls, wie dem des Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)-Modells – einer Suite von Protokollen, die Kommunikationsstandards zwischen Computern spezifizieren und als „der Klebstoff, der das Internet zusammenhält “1 gelten.