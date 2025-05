Was ist Datenexfiltration?

Unternehmen kombinieren Best Practices und Sicherheitslösungen, um Datenexfiltration zu verhindern.

Schulung zum Sicherheitsbewusstsein. Phishing ist ein weit verbreiteter Angriffsvektor für Datenexfiltration. Die Schulung von Mitarbeitern zur Erkennung von Phishing-Scams kann daher dazu beitragen, Hacking-Versuche mit dem Ziel der Datenexfiltration zu unterbinden. Schulungen für die Vermittlung von Best Practices für die Arbeit remote, Passworthygiene, zur Verwendung persönlicher Geräte am Arbeitsplatz und zur Handhabung/Übertragung/Speicherung von Unternehmensdaten kann Unternehmen dabei helfen, das Risiko von Datenexfiltration zu verringern.

Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM). Mit IAM-Systemen können Unternehmen eine einzige digitale Identität und eine einzige Gruppe von Zugriffsrechten für jeden Nutzer im Netzwerk zuweisen und verwalten. Diese Systeme vereinfachen den Zugang für autorisierte Nutzer und halten gleichzeitig unbefugte Nutzer und Hacker fern. IAM kann die folgenden Technologien kombinieren:

Multi-Faktor-Authentifizierung – bei der neben dem Benutzernamen und dem Passwort mindestens ein weiterer Faktor erforderlich ist



Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) – Zugriffsberechtigungen basierend auf der Rolle des Benutzers im Unternehmen



Adaptive Authentifizierung – Benutzer müssen sich neu authentifizieren, wenn sich der Kontext ändert (z. B. wenn sie das Gerät wechseln oder versuchen, auf besonders sensible Anwendungen oder Daten zuzugreifen).



Single Sign-On – ermöglicht Benutzern, sich einmal mit einem einzigen Satz von Anmeldeinformationen bei einer Sitzung anzumelden und während dieser Sitzung auf mehrere zugehörige lokale oder Cloud-Dienste zuzugreifen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Data Loss Prevention (DLP). DLP-Lösungen überwachen und untersuchen sensible Daten mit jedem Status – in Ruhe (im Speicher), in Bewegung (Übertragung durch das Netzwerk) und in Verwendung (in Bearbeitung) – auf Anzeichen einer Exfiltration und blockieren die Exfiltration entsprechend. Beispielsweise kann die DLP-Technologie verhindern, dass Daten in einen nicht autorisierten Cloud-Speicherdienst kopiert werden oder von einer nicht autorisierten Anwendung verarbeitet werden (z. B. von einer App, die ein Benutzer aus dem Internet herunterlädt).

Bedrohungserkennungs- und Reaktionstechnologien. Eine wachsende Zahl von Cybersicherheitstechnologien überwacht und analysiert fortlaufend den Netzwerkverkehr und die Benutzeraktivitäten in Unternehmen. Diese Technologien helfen überlasteten Sicherheitsteams, Cyberbedrohungen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit zu erkennen und mit minimalen manuellen Eingriffen zu reagieren. Zu diesen Technologien gehören die folgenden: