Was ist Zugriffsverwaltung?

Zugriffsmanagement und Identitätsmanagement bilden zusammen die beiden Säulen einer umfassenderen Cybersicherheitsdisziplin –Identity und Access Management (IAM). IAM befasst sich mit der Bereitstellung und dem Schutz digitaler Identitäten und Benutzerberechtigungen in einem IT-System.

Beim Identity Management geht es darum, Identitäten für alle Benutzer in einem System zu erstellen und zu verwalten, einschließlich menschlicher Benutzer (Mitarbeiter, Kunden oder Auftragnehmer) und nichtmenschlicher Benutzer (KI-Agenten, IoT und Endpunktgeräte oder automatisierte Workloads).

Bei der Zugriffsverwaltung geht es darum, diesen Benutzern den sicheren Zugriff auf die Daten, lokalen Ressourcen und cloudbasierten Apps und Assets eines Unternehmens zu ermöglichen. Zu den Kernfunktionen des Zugriffsmanagements gehören die Verwaltung von Benutzerzugriffsrichtlinien, die Authentifizierung von Benutzeridentitäten und die Autorisierung gültiger Benutzer zur Ausführung bestimmter Aktionen in einem System.

Mit dem Aufkommen von Cloud Computing, Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen, Remote-Arbeit und generativer KI ist die Zugriffsverwaltung zu einer Kernkomponente der Netzwerksicherheit geworden. Unternehmen müssen mehr unterschiedlichen Benutzerrollen den Zugriff auf mehr Arten von Ressourcen an mehr Standorten ermöglichen und gleichzeitig Datenschutzverletzungen verhindern und unbefugte Benutzer fernhalten.