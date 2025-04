Was ist Software as a Service (SaaS)?

Die meisten SaaS-Anbieter bieten eine kostenlose Version der Software an, die Kunden für einen kurzen Zeitraum, in der Regel eine Woche oder einen Monat, ausprobieren können. In der Regel bieten diese kostenlosen Testversionen Zugriff auf alle Funktionen der Software, begrenzen jedoch die Häufigkeit oder den Umfang, in dem diese Funktionen verwendet werden können, und einige erfordern noch nicht einmal eine Kreditkarte.

Einige SaaS-Unternehmen bieten „Freemium“ -Versionen ihrer Anwendungen an: Versionen, die immer kostenlos sind und eine begrenzte, aber nützliche Teilmenge der vollständigen Produktfunktionen enthalten – oder die in keiner Weise eingeschränkt sind, bei denen Benutzer jedoch in regelmäßigen Abständen auf angezeigte Werbung klicken müssen, bevor sie mit der Arbeit fortfahren. Diese SaaS-Anbieter hoffen, dass Freemium-Nutzer irgendwann auf eine kostenpflichtige Version der Software umsteigen werden.