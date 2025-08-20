Was ist ein Lastausgleich?

Der Lastausgleich kann auf verschiedene Arten implementiert werden. Hardware-Load-Balancer sind physische Geräte, die vor Ort installiert und gewartet werden. Software-Load-Balancer sind Anwendungen, die auf privaten Servern installiert oder als verwalteter Cloud-Service (Cloud Load Balancing) bereitgestellt werden.

In beiden Fällen werden eingehende Client-Anfragen in Echtzeit vermittelt und es wird festgestellt, welche Backend-Server diese Anfragen am besten verarbeiten können. Um zu verhindern, dass ein einzelner Server überlastet wird, leitet der Load Balancer Anfragen an eine beliebige Anzahl verfügbarer Server on-premises, in Serverfarmen oder in Cloud-Rechenzentren weiter.

Sobald die Anfrage bei dem zugewiesenen Server eingeht, antwortet dieser über den Load Balancer dem Client. Der Load Balancer stellt dann die Verbindung zwischen Server und Client her, indem er die IP-Adresse des Clients mit der des ausgewählten Servers abgleicht. Der Client und der Server können dann kommunizieren und die angeforderten Aufgaben ausführen, bis die Sitzung abgeschlossen ist.

Wenn der Netzwerkverkehr stark ansteigt, kann ein Load Balancer zusätzliche Server online schalten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Wenn die Netzwerkaktivität hingegen nachlässt, kann der Load Balancer den Pool verfügbarer Server reduzieren. Er kann auch beim Netz-Caching helfen, indem er den Datenverkehr an Cache-Server, auf denen frühere Benutzeranfragen vorübergehend gespeichert werden, weiterleitet.