Traditionell bezeichnete API eine Schnittstelle, die mit einer Anwendung verbunden ist, die wiederum mit einer der Low-Level-Programmiersprache wie z. B. Javascript erstellt wurde. Moderne APIs unterscheiden sich jedoch in ihren Architekturen und der Verwendung von Datenformaten. Sie sind in der Regel für HTTP konzipiert. So entstehen entwicklerfreundliche Schnittstellen, die für Anwendungen, die in Java, Ruby, Python und vielen anderen Sprachen geschrieben sind, leicht zugänglich und verständlich sind.

Die zunehmende Verwendung von Web-APIs hat zur Entwicklung und Verwendung bestimmter Protokolle, Stile, Standards und Sprachen geführt. Diese Strukturen bieten Benutzern eine Reihe von definierten Regeln oder API-Spezifikationen, die akzeptierte Datentypen, Befehle und Syntax erstellen. Tatsächlich erleichtern diese API-Protokolle einen standardisierten Datenaustausch.