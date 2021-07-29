Was ist Open-Source-Software?

Open-Source-Software ist Software, die in offener Zusammenarbeit entwickelt und gepflegt wird. Sie wird jedem zur Verfügung gestellt, um sie nach Belieben zu nutzen, prüfen, ändern und weiterverbreiten, in der Regel kostenlos.
Open Source steht im Gegensatz zu proprietären oder Closed-Source-Softwareanwendungen, wie zum Beispiel Microsoft Word oder Adobe Illustrator. Der Schöpfer oder Inhaber des Urheberrechts verkauft die proprietäre oder Closed-Source-Software an Endbenutzer, die das Produkt nicht bearbeiten, verbessern oder weiterverbreiten dürfen, außer wie vom Urheberrechtsinhaber angegeben.
Der Begriff „Open Source“ bezieht sich auch allgemeiner auf einen Community-basierten Ansatz zur Schaffung von geistigem Eigentum wie Software durch offene Zusammenarbeit, Inklusivität, Transparenz und häufige öffentliche Aktualisierungen.
Erfahren Sie, welche typischen Kundenprobleme durch KI gelöst werden können, welche Funktionen heute verfügbar sind und warum IBM Z die ideale KI-Plattform ist.
Bis Mitte der 1970er Jahre wurde Computercode als implizit für den Betrieb der Computerhardware angesehen und nicht als einzigartiges geistiges Eigentum, das dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Unternehmen programmierten ihre eigene Software, und Codesharing war eine gängige Praxis.
Die Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works wurde 1974 gegründet und kam zu dem Schluss, dass Softwarecode eine Kategorie kreativer Arbeit ist, die für den Urheberrechtsschutz geeignet ist. Dies befeuerte das Wachstum des unabhängigen Software-Publishings als Branche, wobei proprietärer Quellcode die Haupteinnahmequelle darstellte. Als Personal Computing Anwendungen auf jeden Schreibtisch und in viele Haushalte brachte, wurde der Markt für Software immer härter umkämpft, und die Softwarehersteller wurden zunehmend wachsam, wenn es um Verletzungen ihrer Eigentumsrechte ging.
Eine Art Rebellion gegen die Einschränkungen und Begrenzungen proprietärer Software begann 1983. Der Programmierer Richard Stallman ärgerte sich über die Vorstellung, dass Benutzer proprietäre Software nicht nach eigenem Ermessen anpassen konnten, um ihre Arbeit zu erledigen. Stallman brachte dies wie folgt zum Ausdruck: „Software should be free – as in speech, not beer“ (das englische „free“ kann sowohl „frei“ als auch „kostenlos“ bedeuten), und vertrat die Idee von Software, die frei anpassbar ist.
Stallman gründete die Free Software Foundation und wollte unter anderem die Entwicklung einer Open-Source-Alternative zum AT&T-eigenen Unix-Betriebssystem vorantreiben. Er entwickelte auch die erste Copyleft-Softwarelizenz, die GNU General Public License (GPL), die von jedem, der seinen Quellcode erweiterte, verlangte, seine bearbeitete Version ebenfalls frei für alle zu veröffentlichen.
Eric S. Raymonds Aufsatz von 1997 mit dem Titel „The Cathedral and the Bazaar“ (Die Kathedrale und der Basar) wird als ein weiterer Wendepunkt in der Bewegung für freie Software angesehen. Raymond verglich den geschlossenen Top-Down-Ansatz, der für die proprietäre Softwareentwicklung typisch ist und bei dem die gesamte Entwicklung von einer Kerngruppe übernommen wurde (die er „The Cathedral“ nannte), mit der offenen, frei geteilten öffentlichen Entwicklung über das Internet („The Bazaar“). Kurz darauf veröffentlichte die Netscape Corporation ihren Mozilla-Browsercode als Open Source, und die Open-Source-Bewegung gewann an Legitimität.
Da viele der Meinung waren, dass Stallmans Begriff „free software“ unpassenderweise „free of cost“ (kostenlos) als Hauptwert der Software betonte, wurde 1999 der Begriff „Open Source“ eingeführt. Die Open Source Initiative wurde gegründet, um sich dafür einzusetzen. Die Organisation hat auch Grundregeln für die Branche durch die Open-Source-Definition aufgestellt und hostet konforme Open-Source-Lizenzen. Heute beziehen sich die Begriffe freie Software, Open-Source-Software, freie und Open-Source-Software und freie oder Libre-Open-Source-Software alle auf dasselbe: Software mit Quellcode, der für die öffentliche Nutzung und Anpassung verfügbar ist.
Open-Source-Software spielt heute eine wichtige Rolle in der Computernutzung, und Open-Source-Technologien bilden die Grundlage für das Internet sowie die geschäftliche und private Nutzung von Computern. Praktisch alle Computergeräte enthalten heutzutage Open-Source-Code vieler Typen, der in der Regel von Entwicklern verwendet wird, um grundlegende Operationen und oft komplexere Funktionen auszuführen.
Zu den gängigsten Open-Source-Softwareanwendungen gehören:
Das Linux®-Betriebssystem, eine Open-Source-Alternative zum Unix-Betriebssystem
Mozilla Firefox, ein Webbrowser, der ursprünglich auf Netscape Navigator basiert
LibreOffice, eine Suite von Office-Produktivitäts-Apps, die mit Microsoft Office konkurrieren
GIMP (GNU Image Manipulation Program), eine Open-Source-Alternative zu Adobe Photoshop
VLC Media Player, eine plattformübergreifende App zum Anzeigen von Videos
Open-Source-Programme werden auch häufig im Netzwerk-, Unternehmens- und Cloud-Computing verwendet. Zu den Kategorien von Open-Source-Software, die von IT-Experten in den Bereitstellungen ihrer Organisationen am häufigsten genannt werden, gehören:
Programmierung von Sprachen und Frameworks
Datenbanken und Datentechnologien
Betriebssysteme
Git-basierte öffentliche Repositories
Frameworks für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder Deep Learning
Die Gründe für die Wahl von Open-Source-Software können von Person zu Person und von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein. In vielen Fällen sind sich die Endbenutzer der Open-Source-Programme auf ihren Computern oder mobilen Geräten überhaupt nicht bewusst. Es ist auch üblich, dass Endbenutzer eine kostenlose Anwendung wie den Mozilla Firefox-Browser oder eine Android-App herunterladen. Diese Benutzer wollen einfach nur die Funktionalität der Software, ohne die Absicht, den Quellcode umzuschreiben oder ihn sich anzusehen.
Ein Unternehmen hingegen könnte Open-Source-Software einer proprietären Alternative vorziehen, weil diese weniger (oder gar nichts) kostet, es den Quellcode flexibel anpassen kann oder es eine große Community gibt, die die Anwendung unterstützt. Professionelle oder Amateur-Programmierer stellen ihre Entwicklungs- und Testkenntnisse möglicherweise freiwillig einem Open-Source-Projekt zur Verfügung, häufig um ihren Ruf zu verbessern und Kontakte zu anderen in diesem Bereich zu knüpfen. Mittlerweile ist es für Unternehmen üblich, bezahlte Mitarbeiter für Open-Source-Projekte bereitzustellen, um die Dynamik der Open-Source-Softwareentwicklung zu unterstützen und zur Gewährleistung hochwertiger Produkte beizutragen.
Während Open-Source-Produkte Unternehmen die Kosten für die Lizenzierung ersparen können, können sie andere Kosten verursachen – in der Regel für die Netzwerkintegration, den Endbenutzer- und IT-Support und andere Dienstleistungen, die in der Regel bei proprietärer Software inbegriffen sind. Dennoch betrachten viele Unternehmen Open-Source-Unternehmenssoftware als mindestens genauso zuverlässig und sicher wie proprietäre Software und fühlen sich mit Open-Source-Lösungen wohler, weil sie den Programmcode überprüfen und genau verstehen können, was sie ihrer Computerinfrastruktur hinzufügen.
Das Open-Source-Entwicklungsmodell umfasst das gesamte Spektrum. Eine große Anzahl von Open-Source-Programmen wurde von einzelnen Programmierern oder kleinen Teams von Programmierern entwickelt. Guido van Rossum zum Beispiel sagte, er habe mit der Arbeit an der beliebten Programmiersprache Python begonnen, weil er in der Weihnachtsferienwoche 1989 Zeit hatte. In ähnlicher Weise begann der Apache-Webserver mit einer kleinen Gruppe von Programmierern, die zusammenarbeiteten, um die Serversoftware zu verbessern, die ursprünglich von Robert McCool als Student in einem Supercomputing-Programm geschrieben wurde.
Während diese und andere ähnliche Open-Source-Projekte immer weiter ausgereift sind, haben viele Tausende von Programmierern unzählige Codezeilen beigesteuert – und die Software getestet, Dokumentationen geschrieben, die Projekt-Website erstellt und vieles mehr.
Am anderen Ende des Spektrums wurde die Container-Orchestrierungsplattform Kubernetes von Google-Ingenieuren initiiert, als Open-Source-Implementierung einer Technologie, die ursprünglich intern entwickelt wurde, um die Server-Workloads von Google auszugleichen. Google brachte das Projekt durch die Gründung eines neuen Konsortiums innerhalb der Linux Foundation namens Cloud Native Computing Foundation in die Open-Source-Community. Seitdem haben Tausende von Entwicklern an dem sich stetig weiterentwickelnden Kernel gearbeitet, darunter auch Vertreter großer Computerunternehmen.
Im Laufe der Zeit muss ein Ökosystem Open-Source-Softwareprojekte unterstützen. Code-Hosting-Dienste wie GitHub, Bitbucket, SourceForge und Google Code bieten zentrale Repositorys, Versionskontrolle und andere Funktionen, die es diversen, verteilten Arbeitsgruppen ermöglichen, an Open-Source-Projekten zusammenzuarbeiten und diese zu verwalten. Allein GitHub hat 83 Millionen Entwickler und über 20 Millionen offene Projekt-Repositorys registriert, wobei jedes Repository einen eindeutigen Zweig eines Open-Source-Projekts darstellt.
Es sind zahlreiche gemeinnützige Organisationen entstanden, die die laufende Pflege von Open-Source-Projekten unterstützen und finanzieren, darunter die Free Software Foundation und die Open Source Initiative. Und es gibt viele Dutzende anwendungsspezifischer Stiftungen, wie etwa die Linux Foundation, die bestimmte Open-Source-Programme und verwandte Projekte unterstützen, die diese Technologien fördern.
„Open Source“ und „proprietär“ stellen alternative Ansätze für den Besitz des in einer Anwendung enthaltenen geistigen Eigentums dar. Bei Open Source soll das geistige Eigentum der Öffentlichkeit zugute kommen, ohne dass ein Gewinnstreben mit dem Eigentum an dem geistigen Eigentum verbunden ist. Im Gegensatz dazu monetarisiert proprietäre Software den Wert des geistigen Eigentums, indem sie eine Abonnement- oder proprietäre Lizenzgebühr erhebt.
Der Gedanke hinter Open-Source-Software ist allerdings nicht in erster Linie eine Anti-Profit- oder Anti-Kapitalismus-Botschaft, sondern vielmehr der Gedanke, dass die Software in den Händen ihrer Benutzergemeinschaft auf natürliche Weise ihr größtes Potenzial entfalten kann, indem sie mehr Benutzern einen größeren Mehrwert bietet. Das größte Open-Source-Projekt der Geschichte – das Internet – wurde ursprünglich zum Austausch wissenschaftlicher Arbeiten genutzt. Alles, was über diesen engen Anwendungsfall hinausgeht, ist das Ergebnis zahlloser Köpfe, die sich neue Möglichkeiten ausgedacht und diese umgesetzt haben.
Obwohl Open-Source-Software der Öffentlichkeit frei zur Verfügung gestellt wird, gehört sie nicht zur Public Domain (Gemeingut), einer rechtlichen Kategorie des geistigen Eigentums, die keinerlei Eigentumsrechte kennt. Durch eine raffinierte Verdrehung des traditionellen Urheberrechts haben die Schöpfer von Open-Source-Software das so genannte „Copyleft“ entwickelt, das die uneingeschränkte öffentliche Nutzung, Veränderung und Weitergabe des Quellcodes erlaubt, aber andere daran hindert, auf dem Code basierende Werke in proprietäre, urheberrechtlich geschützte Software zu verwandeln. Heute gibt es jedoch mehr als 100 verschiedene Arten von Open-Source-Softwarelizenzen, von denen einige es erlauben, abgeleitete Werke, die auf Open-Source-Code basieren, urheberrechtlich zu schützen und zu verkaufen. Dies erweitert die kommerziellen Möglichkeiten für diejenigen, die Open-Source-Software entwickeln.
Auch hier sah die GPL von Stallman vor, dass jeder seine Software nach Belieben umschreiben konnte, solange der resultierende Code für alle frei zugänglich veröffentlicht wurde. Auf diese Weise wurde mit der GPL-Copyleft-Lizenz eine neue Art quasi-gemeinfreien geistigen Eigentums geschaffen, allerdings mit rechtlich durchsetzbaren Einschränkungen durch den ursprünglichen Urheberrechtsinhaber, um vor späteren Eigentumsbeschränkungen durch Dritte zu schützen.
Seitdem wurden zahlreiche Open-Source-Softwarelizenzen entwickelt; die Open Source Initiative listet über 100 genehmigte Open-Source-Lizenzen auf. Einige davon ermöglichen die Erstellung proprietärer Produkte aus Open-Source-Code.
Open-Source-Lizenzen werden manchmal als „permissiv“ – das heißt, sie erlauben den Benutzern, ihre eigenen Werke urheberrechtlich zu schützen – oder „schützend“ wie Copyleft kategorisiert. Die MIT- und BSD-Open-Source-Lizenzen sind die am häufigsten verwendeten premissiven Lizenzen, während die GPL nach wie vor eine der am häufigsten verwendeten schützenden Copyleft-Lizenzen ist. Zahlreiche alternative Lizenzen sind mit GPL oder MIT kompatibel, was bedeutet, dass unter dieser Lizenz geschriebener Softwarecode in einer anderen Anwendung verwendet werden kann, die die GPL- oder MIT-Lizenz verwendet.
Auch wenn die Entwicklung von Open-Source-Software ein hochgesinntes, ja sogar wohltätiges Unterfangen zu sein scheint, ist die Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Software mit Arbeit verbunden, und diese Arbeit ist eine Frage des Geldes. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie Open-Source-Projekte – und Unternehmen, die darauf aufbauen – erfolgreich sein können.
Eine Möglichkeit sind wohltätige Spenden an Stiftungen. Unternehmen haben ein Interesse an der Unterstützung von Open-Source-Software, da diese einen derart umfangreichen Funktionsumfang bei gleichzeitig erheblichen Kosteneinsparungen bietet. Sie beteiligen sich häufig finanziell oder stellen sogar festangestellte Mitarbeiter für die Arbeit an Open-Source-Projekten bereit. Dies sieht aber in erster Linie eine langfristige Wartung der Technologie vor und führt nicht zu Gewinnen für das Open-Source-Projekt.
Ein gängigeres Geschäftsmodell besteht darin, Kunden für Support und Fachwissen zu bezahlen. Im Jahr 1993 begann Red Hat® mit dem Vertrieb seines Linux-Betriebssystems für Unternehmen und stellte den Kunden Support und zusätzliche Funktionen in Rechnung, die speziell darauf abzielten, Probleme zu lösen, die in Unternehmen bei der Implementierung eines nicht kuratierten, ständig aktualisierten Betriebssystems auftreten können. Im Jahr 2012 war Red Hat das erste Open-Source-Softwareunternehmen, das einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde USD erzielte. 2019 übernahm IBM® Corporation Red Hat für 34 Milliarden USD, die größte Softwareübernahme der Geschichte.
WordPress, ursprünglich eine Blogging-Plattform, wird heute häufig zum Erstellen, Verwalten und Hosten von Websites verwendet. WordPress arbeitet als Cloud-basierte Plattform oder Software-as-a-Service-Plattform und berechnet Kunden gestaffelte Abonnementgebühren für Webhosting, Support und zusätzliche Website-Funktionen (zum Beispiel E-Commerce-Funktionen oder SEO-Tools).
Andere Entwickler offener Software verlangen keine Gebühren für ihre Software, erzielen aber aufgrund des Datenverkehrs, den ihre Software generiert, erhebliche Einnahmen. GitHub erzielt beispielsweise Einnahmen basierend auf Werbung, die auf seiner Website erscheint; Mozilla Firefox erzielt Einnahmen aus den von ihm unterstützten Suchmaschinen.
Mit IBM und Red Hat können Sie die Produktivität steigern, Kosten senken und Geschäftsergebnisse verbessern.
IBM LinuxONE ist ein auf Unternehmen abgestimmter Linux-Server, der die Erfahrung von IBM beim Aufbau von Unternehmenssystemen mit der Offenheit des Linux-Betriebssystems verbindet.
Das Linux-Betriebssystem auf der IBM Z-Mainframe-Plattform bietet Datenschutz und Cybersicherheit in einer hybriden Multi-Cloud.
Mit Enterprise Linux auf IBM Power können Sie die vielen Vorteile der Open-Source-Technologie – Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit – mit branchenführenden cloudnativen Bereitstellungsoptionen verstärken.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud bietet Entwicklern eine schnelle und sichere Möglichkeit zur Containerisierung und Bereitstellung von Unternehmensworkloads in Kubernetes-Clustern. Entlasten Sie Ihre Teams von mühsamen Routineaufgaben wie Sicherheitsmanagement, Konformitätsmanagement, Implementierungsmanagement und laufendes Lebenszyklusmanagement.