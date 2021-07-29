Was ist Open-Source-Software?

Bis Mitte der 1970er Jahre wurde Computercode als implizit für den Betrieb der Computerhardware angesehen und nicht als einzigartiges geistiges Eigentum, das dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Unternehmen programmierten ihre eigene Software, und Codesharing war eine gängige Praxis.

Die Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works wurde 1974 gegründet und kam zu dem Schluss, dass Softwarecode eine Kategorie kreativer Arbeit ist, die für den Urheberrechtsschutz geeignet ist. Dies befeuerte das Wachstum des unabhängigen Software-Publishings als Branche, wobei proprietärer Quellcode die Haupteinnahmequelle darstellte. Als Personal Computing Anwendungen auf jeden Schreibtisch und in viele Haushalte brachte, wurde der Markt für Software immer härter umkämpft, und die Softwarehersteller wurden zunehmend wachsam, wenn es um Verletzungen ihrer Eigentumsrechte ging.

Eine Art Rebellion gegen die Einschränkungen und Begrenzungen proprietärer Software begann 1983. Der Programmierer Richard Stallman ärgerte sich über die Vorstellung, dass Benutzer proprietäre Software nicht nach eigenem Ermessen anpassen konnten, um ihre Arbeit zu erledigen. Stallman brachte dies wie folgt zum Ausdruck: „Software should be free – as in speech, not beer“ (das englische „free“ kann sowohl „frei“ als auch „kostenlos“ bedeuten), und vertrat die Idee von Software, die frei anpassbar ist.

Stallman gründete die Free Software Foundation und wollte unter anderem die Entwicklung einer Open-Source-Alternative zum AT&T-eigenen Unix-Betriebssystem vorantreiben. Er entwickelte auch die erste Copyleft-Softwarelizenz, die GNU General Public License (GPL), die von jedem, der seinen Quellcode erweiterte, verlangte, seine bearbeitete Version ebenfalls frei für alle zu veröffentlichen.

Eric S. Raymonds Aufsatz von 1997 mit dem Titel „The Cathedral and the Bazaar“ (Die Kathedrale und der Basar) wird als ein weiterer Wendepunkt in der Bewegung für freie Software angesehen. Raymond verglich den geschlossenen Top-Down-Ansatz, der für die proprietäre Softwareentwicklung typisch ist und bei dem die gesamte Entwicklung von einer Kerngruppe übernommen wurde (die er „The Cathedral“ nannte), mit der offenen, frei geteilten öffentlichen Entwicklung über das Internet („The Bazaar“). Kurz darauf veröffentlichte die Netscape Corporation ihren Mozilla-Browsercode als Open Source, und die Open-Source-Bewegung gewann an Legitimität.

Da viele der Meinung waren, dass Stallmans Begriff „free software“ unpassenderweise „free of cost“ (kostenlos) als Hauptwert der Software betonte, wurde 1999 der Begriff „Open Source“ eingeführt. Die Open Source Initiative wurde gegründet, um sich dafür einzusetzen. Die Organisation hat auch Grundregeln für die Branche durch die Open-Source-Definition aufgestellt und hostet konforme Open-Source-Lizenzen. Heute beziehen sich die Begriffe freie Software, Open-Source-Software, freie und Open-Source-Software und freie oder Libre-Open-Source-Software alle auf dasselbe: Software mit Quellcode, der für die öffentliche Nutzung und Anpassung verfügbar ist.