Open-Source-KI im Jahr 2025: Kleiner, intelligenter und kollaborativer

In den letzten Jahren standen KI-Modelle im Mittelpunkt des Interesses. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Diskussion im Jahr 2025 stärker auf Open-Source-KI-Systeme verlagern wird.

„Was wir erleben werden, ist eine Verlagerung hin zu KI-Systemen und nicht nur zu Modellen“, sagt Anastasia Stasenko, Mitbegründerin von pleias, einem französischen Startup, das kürzlich Common Corpus, den größten offenen mehrsprachigen Datensatz für das LLM-Training, sowie Modelle, die ausschließlich mit offenen Daten trainiert wurden, veröffentlicht hat.

„Was die Anbieter nutzen werden, sind wirklich die Systeme, die auf verschiedenen Arten von Open-Source-Modellen basieren“, sagt sie. „Vorangetrieben wird es durch die Integrationen, durch mehr vertikale Integrationen. Es ist nicht nur ein Modell, es ist ein System.“ Stasenko verweist auf die Elemente jenseits der Modelle, die in ein größeres System einfließen, wie Klassifikatoren und Parser. „Es geht nicht nur um die Modelle.“