Open-Source-KI im Jahr 2025: Kleiner, intelligenter und kollaborativer

Fragen Sie sich, was Sie für Open-Source-KI im Jahr 2025 erwarten können? Hier sind einige Entwicklungen, die das kommende Jahr prägen könnten.
In den letzten Jahren standen KI-Modelle im Mittelpunkt des Interesses. Experten gehen jedoch davon aus, dass sich die Diskussion im Jahr 2025 stärker auf Open-Source-KI-Systeme verlagern wird.
„Was wir erleben werden, ist eine Verlagerung hin zu KI-Systemen und nicht nur zu Modellen“, sagt Anastasia Stasenko, Mitbegründerin von pleias, einem französischen Startup, das kürzlich Common Corpus, den größten offenen mehrsprachigen Datensatz für das LLM-Training, sowie Modelle, die ausschließlich mit offenen Daten trainiert wurden, veröffentlicht hat.
„Was die Anbieter nutzen werden, sind wirklich die Systeme, die auf verschiedenen Arten von Open-Source-Modellen basieren“, sagt sie. „Vorangetrieben wird es durch die Integrationen, durch mehr vertikale Integrationen. Es ist nicht nur ein Modell, es ist ein System.“ Stasenko verweist auf die Elemente jenseits der Modelle, die in ein größeres System einfließen, wie Klassifikatoren und Parser. „Es geht nicht nur um die Modelle.“
Ein weiteres wichtiges Thema im Jahr 2024 war der ROI für Unternehmen, die in KI investieren. In diesem Jahr deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass wir eine direktere Korrelation zwischen ROI und Open-Source-KI sehen werden.
In einer IBM-Studie unter mehr als 2.400 IT-Entscheidern erzielten 51 % der Unternehmen, die Open-Source-Tools einsetzten, einen positiven ROI, verglichen mit nur 41 % derjenigen, die dies nicht taten.
„Open-Source-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, KI auf eine kosteneffektive Weise für Ihr Unternehmen einzusetzen und die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen“, sagt JJ Asghar, Developer Advocate bei IBM Research.
Die Linux Foundation, bekannt für die Unterstützung großer Projekte wie Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF) und PyTorch, hob in einem aktuellen Bericht ebenfalls die Vorteile von Open Source für Transparenz und Kosteneffizienz hervor.
„Unternehmen profitieren von kostenlosem Zugang zu leistungsstarken Frameworks, die hohe Vorlaufkosten vermeiden und eine einfache Anpassung ermöglichen, indem Organisationen jeder Größe befähigt werden, Innovationen voranzutreiben und zu wachsen“, erklärt Ibrahim Haddad, ein VP of Strategic Programs bei der Linux Foundation.
Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act im Jahr 2024 können wir erwarten, dass ethische KI weiterhin ein Thema von Diskussion und Debatte sein wird.
Haddad glaubt, dass KI-Governance und Regulierung eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Open-Source-KI-Entwicklung spielen werden. „Der EU AI Act wird ethische KI-Praktiken fördern und Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit in Open-Source-Projekten vorantreiben“, sagt Haddad. „Wir erwarten, dass dies zu einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Instrumenten zur Erkennung von Verzerrungen und zur ethischen Prüfung führen wird.“
Stasenko sagt, sie sehe die „Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Transparenz von KI“ als „Geschäftsmöglichkeit an sich“. Sie nennt das Beispiel hochwertiger und sensitiver Anwendungsfälle in Branchen wie dem Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen und fügt hinzu, dass Transparenz ein Eckpfeiler eines soliden Risikomanagements sein wird.
„Unternehmen benötigen eine sichere und datenschutzkonforme Methode zur Durchführung von Schlussfolgerungen mit KI“, sagt Asghar. „Die großen Akteure in diesem Bereich, die nicht Open Source sind, sagen, dass sie Ihre Daten nicht übernehmen, aber die Unternehmen können sich nicht darauf verlassen.“ Asghar fügt hinzu, dass offene Modelle wie IBM Granite 3.1 Unternehmen dabei helfen können, KI auf sichere und private Weise zu nutzen. „Das ist wahnsinnig wirkungsvoll“, sagt er.
Viele Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren erfolgreich kleine Sprachmodelle eingeführt. Und diese Modelle werden immer intelligenter. Nehmen wir zum Beispiel Metas Llama-Modelle – das Unternehmen hat kürzlich Llama 3.3 70B auf den Markt gebracht, ein reines Textmodell, das eine ähnliche Leistung wie das 3.1 405B-Modell bietet, das nur fünf Monate zuvor veröffentlicht wurde.
„Das gilt auch für die Generationen", sagt Sy Choudhury, Director of AI Partnerships bei Meta. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Fortschritte fortfahren werden, was allen einen Vorteil bringen wird, da die Kosten und die Systemleistung bei der Bereitstellung von generativen KI-basierten Anwendungsfällen für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen gesenkt werden.“
Matt White, Executive Director bei PyTorch Foundation, stimmt dem zu. „Ich denke, der am weitesten verbreitete Trend in Open Source KI im Jahr 2025 wird darin bestehen, die Leistung kleinerer Modelle zu verbessern und KI-Modelle zum Edge zu bringen“, sagt er und fügt hinzu, dass kleinere Modelle auch dazu beitragen können, die Abhängigkeit von externen Systemen zu verringern.
„Es gibt viele schwierige Probleme im Bereich des Deep Learning“, betont White. „Hoffentlich wird es Innovationen geben, die die Größe der Modelle verringern und gleichzeitig die Leistung beibehalten, die Modelle reaktionsschneller machen und das Wissen eines Modells auf dem neuesten Stand halten, ohne auf externe Systeme angewiesen zu sein.“
Stasenko betont, dass, wenn 2024 das Jahr des Aufstiegs kleinerer Modelle war, 2025 das Jahr sein wird, in dem man die Fähigkeiten jedes Modells ausschöpft, wobei der Fokus auf Energieeffizienz liegt. „Das ist der einzige Weg“, sagt sie.
Multimodale Modelle – oder Modelle, die mehrere verschiedene Medientypen verarbeiten können, wie Text, Videos, Bilder und Audio – werden laut Experten im Jahr 2025 ebenfalls besser und allgegenwärtiger werden. Und dazu gehören auch die Open-Source-Versionen.
„Der Aufstieg multimodaler Funktionalität wird sich auch im nächsten Jahr fortfahren“, sagt Choudhury von Meta. „Heute sind die meisten Modelle, die Text, Bild und Sprache kombinieren, eine Verschmelzung mehrerer KI-Modelle, aber das wird sich bald ändern.“ Choudhury prognostiziert, dass zukünftige Architekturen nativ multimodal über zwei oder mehr Dimensionen hinweg sein werden, was zu einigen „atemberaubenden“ neuen Anwendungsfallen führen wird. „Stellen Sie sich vor, Sie könnten einem Model mit Ihrer Stimme eine Frage zu einem Bild stellen, und es könnte Ihnen nahtlos per Sprache, Text oder Bild antworten. Oder wie wäre es, mit allen dreien gleichzeitig zu antworten?“
Wird Open-Source-KI im Jahr 2025 mehr Innovationen vorantreiben? Haddad von der Linux Foundation ist davon überzeugt. Und da KI-Modelle immer komplexer werden, ist er überzeugt, dass Organisationen durch die Zusammenarbeit mit externen Mitwirkenden Innovation freischalten werden.
„Mit Open Source können Entwickler aus der ganzen Welt ihr Fachwissen teilen, was zu schnellen Fortschritten und kontinuierlichen Verbesserungen bei den Frameworks für generative KI führt“, sagt er. „Zum Beispiel haben wir bei Linux Foundation AI & Data über 100.000 Entwickler, die zu unseren 68 gehosteten Projekten beitragen und aus über 3.000 Organisationen stammen. Keine einzige Organisation da draußen kann mit diesem Maß an Expertise und Größe mithalten.“
Arnaud Le Hors, Senior Technical Staff Member von Open Technologies bei IBM Research, geht ebenfalls davon aus, dass Kooperationen zwischen großen Unternehmen bei LLMs immer häufiger auftreten.
„Es gibt immer noch Konkurrenz und ein Wettrennen um die leistungsstärksten Modelle“, sagt Le Hors. „Wir können uns aber vorstellen, dass große Konzerne in Zukunft bei Foundation Models zusammenarbeiten werden.“
