DeepSeek zeigt, dass es Platz für mehr KI-Akteure gibt

Auch wenn die Fortschritte die Erstellung großer KI-Modelle erleichtern, bleibt eine größere Herausforderung bestehen: die enorme Rechenleistung, die erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Xia „Ben“ Hu, außerordentlicher Professor für Informatik an der Rice University, räumt ein, dass DeepSeek ein effizienterer Schritt vorwärts in der KI-Entwicklung ist. Er merkt jedoch an, dass sich dadurch die Machtverhältnisse in der KI-Infrastruktur nicht grundlegend verändern, wo der Zugang zu riesigen Ressourcen immer noch darüber entscheidet, wer die Führung übernimmt.

„DeepSeek wird von einem großen Risikofonds in China unterstützt und hat Zugriff auf Zehntausende von GPUs“, sagt Hu. „Das ist für viele kleinere Startups immer noch ein großes Hindernis.“

Hu prognostiziert jedoch, dass die bedeutendste Veränderung wahrscheinlich die Einführung von KI in Unternehmen sein wird. „Traditionelle Branchen wie die Öl- und Gasindustrie und die Fertigungsindustrie haben bisher gezögert, eigene KI-Lösungen zu entwickeln“, sagt er. „Nun, da die Kosten sinken und Open-Source-Modelle besser werden, erwägen Unternehmen, die früher auf externe KI-Dienstleistungen angewiesen waren, nun den Aufbau eigener Modelle, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.“

Die Implikationen gehen über ein Modell hinaus. Mit der zunehmenden Zahl von Open-Source-KI-Projekten können nun auch kleinere Startups auf Tools zugreifen, für die früher riesige Rechenzentren und enorme Budgets erforderlich waren. Cox sagte, dass OpenAI und seine Kollegen lange Zeit den Eindruck erweckten, dass nur diejenigen, die viel Geld haben, bei der KI führend sein könnten. Doch mit dem Aufkommen von DeepSeek und anderen Modellen beginnt diese Vorstellung zu bröckeln.

„Wir erleben einen Wandel hin zu einer deutlich größeren Bandbreite an Akteuren, die in diesem Bereich konkurrieren können“, sagt Cox. „Es ist nicht so, dass jemand mit 5 Millionen US-Dollar über Nacht ein erstklassiges Modell entwickeln kann. Aber gut finanzierte Startups und mittelständische Unternehmen? Absolut.“

Forscher konzentrieren sich zudem auf Effizienz statt auf rohe Rechenleistung. Cox und sein Forschungsteam haben sich auf den Mixture of Experts-Ansatz konzentriert, der es der KI ermöglicht, selektiver bei der Verwendung von Verarbeitungsressourcen vorzugehen.

„Mixture of Experts ist nur ein Teil des Puzzles – da kommt noch viel mehr“, sagt er und deutet damit an, dass die Zukunft der KI weniger vom Zugang zu hochentwickelten Chips abhängen könnte, sondern vielmehr von intelligenteren Methoden zur Nutzung vorhandener Hardware.

Sattigeri hob eine solche Innovation hervor: das Aufkommen synthetischer Daten oder künstlich generierter Informationen, die reale Daten nachahmen. „Bei Modellen wie DeepSeek sehen wir eine Verlagerung hin zur Verwendung von KI-generierten synthetischen Daten, um Modelle effizienter zu schulen und zu trainieren“, sagt er. „Dies könnte die Kosten deutlich senken und hochwertige KI mehr Spielern zugänglich machen.“

Die zunehmende Zugänglichkeit der KI-Entwicklung wirft neue Fragen über die Zukunft des Wettbewerbs auf. Werden Infrastruktur und Rechenleistung weiterhin die Gewinner bestimmen, oder wird die Fähigkeit zur Innovation schnell zum wertvollsten Gut werden? Laut Cox ist es eine Mischung aus beidem.

„Man braucht nach wie vor eine solide Infrastruktur und großartige Talente, aber der Vorsprung von OpenAI und Google ist nicht so groß, wie sie es gerne darstellen würden“, sagt er. „In diesem Bereich bleiben Geheimnisse nicht geheim. Ideen verbreiten sich und die Leute bewegen sich. Wir beobachten eine rasante Konvergenz.“

Hu fügte hinzu, dass die KI-Entwicklung noch vier kritische Komponenten benötigt: "Ich nenne es das ABCD-Modell – Algorithmen, Big Data, Compute und Distribution", sagt er. „Die besten KI-Unternehmen verfügen über alle vier. DeepSeek erzielt in den ersten beiden Bereichen zwar Fortschritte, aber Rechenleistung und Datenverteilung verschaffen den großen Anbietern weiterhin einen Vorteil.“