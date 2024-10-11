Was sind Foundation Models?

Ihre Flexibilität und ihre enorme Größe unterscheiden sie von herkömmlichen Modellen des maschinelles Lernens, die auf kleineren Datensätzen trainiert werden, um bestimmte Aufgaben wie Objekterkennung oder Trend-Forecasting zu erfüllen. Foundation Models nutzen Transferlernen, um das bei einer Aufgabe erlernte Wissen auf eine andere anzuwenden. Dadurch sind sie für umfangreichere Bereiche wie Computer Vision, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Spracherkennung geeignet.

Forscher des Center for Research on Foundation Models und des Institute for Human-Centered Artificial Intelligence der Stanford University haben in einem Artikel aus dem Jahr 2021 den Begriff „Foundation Models“ geprägt. Sie beschreiben diese Modelle als „Paradigmenwechsel“ und erläutern die Gründe für ihre Benennung: „[Ein] Foundation Model ist selbst unvollständig, dient aber als gemeinsame Basis, auf der viele aufgabenspezifische Modelle durch Anpassungen aufgebaut werden. Wir haben auch den Begriff „Fundament“ gewählt, um die Bedeutung der architektonischen Stabilität und Sicherheit zu verdeutlichen: Ein schlecht ausgeführtes Fundament ist ein Rezept für eine Katastrophe und ein gut ausgeführtes Fundament ist eine zuverlässige Grundlage für zukünftige Anwendungen.“1