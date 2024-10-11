Was sind Foundation Models?

Wie andere KI-Modelle sind auch die Foundation Models mit den Risiken der KI konfrontiert. Dies ist ein Faktor, den Sie im Auge behalten sollten, wenn Unternehmen Foundation Models als die Technologie betrachten, die ihren internen Workflows oder kommerziellen KI-Anwendungen zugrunde liegt.
Verzerrung: Ein Modell kann aus der in den Trainingsdaten vorhandenen menschlichen Verzerrung lernen, und diese Verzerrung kann sich auf die Ausgaben von fein abgestimmten Modellen auswirken.
Rechenaufwand: Die Verwendung vorhandener Foundation Models erfordert immer noch viel Arbeitsspeicher, fortschrittliche Hardware wie GPUs (Grafikprozessoren) und andere Ressourcen für die Feinabstimmung, die Bereitstellung und die Wartung.
Datenschutz und geistiges Eigentum: Foundation Models können mit Daten trainiert werden, die ohne die Zustimmung oder das Wissen ihrer Eigentümer gewonnen wurden. Bei der Eingabe von Daten in Algorithmen ist Vorsicht geboten, um Urheberrechte Dritter nicht zu verletzen oder personenbezogene oder geschützte Geschäftsinformationen nicht offenzulegen.
Umweltbelastung: Das Training und der Betrieb von groß angelegten Foundation Models erfordern energieintensive Berechnungen, die zu erhöhten Kohlenstoffemissionen und einem höheren Wasserverbrauch beitragen.
Halluzinationen: Die Überprüfung der Ergebnisse von KI Foundation Models ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie sachlich korrekte Ausgaben liefern.