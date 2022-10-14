Was ist visuelle Inspektion?

Die visuelle Inspektion ist eine Technik zur Erkennung von Mängeln mit bloßem Auge, um sicherzustellen, dass Geräte ordnungsgemäß funktionieren oder hergestellte Produkte den Spezifikationen entsprechen. Dies kann visuelle Inspektionen umfassen, die persönlich oder per Fernzugriff mithilfe digitaler Bilder durchgeführt werden.
Die Prüfung von Geräten, Produkten und Materialien mit dem menschlichen Auge ist die älteste und einfachste Form der visuellen Inspektion. Sie wird auch heute noch in der Fertigung, der Energiewirtschaft und im medizinischen Bereich eingesetzt, da sie sich zur Erkennung von Oberflächenfehlern eignet.
In der vordigitalen Ära wurden Inspektoren darin geschult, Mängel zu erkennen, manchmal mit bloßem Auge und in anderen Fällen mit einfachsten Werkzeugen wie Lampen und Lupen. Mit der Weiterentwicklung von tragbaren, hochwertigen Kameras und Drohnen hat die visuelle Inspektion eine neue Stufe erreicht.
Heutzutage sammeln Unternehmen digitale Bilder und Videos von Maschinen, hergestellten Produkten und anderen Aspekten physischer Vorgänge, um visuelle Inspektionen durchzuführen. Inspektionen mit Video- und Bildmaterial können in Echtzeit von einem entfernten Standort aus durchgeführt oder später überprüft werden, sobald die Kamera mit dem Bildmaterial abgerufen wurde.
Software, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, wird heute auch für die Automatisierung der visuellen Inspektion eingesetzt. Indem man einem Computer „beibringt“, Bilder zu lesen und zu bestimmen, wann sie akzeptablen Standards entsprechen, können Unternehmen den visuellen Inspektionsprozess automatisieren, was Zeit spart und manchmal auch die Genauigkeit verbessert. Dies reicht von der Identifizierung von Korrosion an den Spitzen von Windturbinen bis hin zur Identifizierung fehlerhafter Steckverbinder in der Produktelektronik.
Ein Beispiel für die Integration von KI in visuelle Inspektionssysteme findet sich in der Automobilindustrie. Die Automobilhersteller von heute nutzen Bilder und Deep Learning, um Fehler schnell und konsistent früher im Produktionsprozess zu erkennen.
Mit dieser Technologie, die auch als intelligente visuelle Inspektionen bezeichnet wird, können Unternehmen Inspektionen in einer Vielzahl von Umgebungen schneller, genauer und kostengünstiger durchführen. Durch den Einsatz von Maschinen zur Durchführung visueller Prüfungen können Unternehmen Menschen aus Gefahrenbereichen und engen Räumen, wie z. B. Lagertanks, fernhalten und so die Sicherheit der Mitarbeiter schützen, ohne auf die Vorteile der visuellen Inspektion verzichten zu müssen.
Die visuelle Inspektion ist eine Form der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP). Zerstörungsfreie Prüfverfahren ermöglichen es Prüfern, ein System oder eine Komponente zu bewerten, ohne diese dauerhaft zu verändern. Neben visuellen Inspektionen umfasst die zerstörungsfreie Prüfung auch Prüfverfahren wie Emissions-, Durchstrahlungs-, Röntgen- und Infrarotprüfungen sowie Ultraschallprüfungen.
ZfP ist ein Begriff, der häufig in der Fertigung oder in Industriebetrieben verwendet wird, kann aber auch auf mehrere andere Branchen angewendet werden. Zum Beispiel wäre eine Röntgenaufnahme, um zu beurteilen, ob eine Person einen Knochenbruch hat, oder ein Korrekturleser, der ein Dokument überprüft und Fehler anzeigt, die überarbeitet werden müssen, ebenfalls Arten der zerstörungsfreien Prüfung.
Da bei visuellen Inspektionen nur die Oberfläche betrachtet wird, werden sie häufig zusammen mit anderen Testmethoden eingesetzt.
Jede Branche und jedes Unternehmen hat ihr eigenes Verfahren zur Durchführung visueller Inspektionen. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten bei den Inspektionsabläufen, die häufig bei visuellen Inspektionsprozessen zu finden sind. Dazu gehören:
Sobald ein Prozess etabliert ist, können Unternehmen verschiedene Methoden zur Durchführung visueller Inspektionen anwenden, darunter:
Die visuelle Inspektion wird seit vielen Jahren eingesetzt, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet es auch diese Vorteile:
Wenn Qualitätssicherung und Sicherheit an erster Stelle stehen, wird eine visuelle Inspektion durchgeführt, die auch in folgenden Fällen erforderlich sein kann:
Bis vor kurzem war die visuelle Inspektion ein Prozess, der sich schwer automatisieren ließ. Computer konnten noch nicht mit dem bloßen Auge mithalten. Doch die neuesten Fortschritte bei den KI-Fähigkeiten haben die automatisierten visuellen Inspektionsfunktionen effizienter und genauer gemacht.
Eine große Hürde, die die Ingenieure überwinden mussten, war die Unfähigkeit eines Computers, den Inhalt eines Bildes zu verarbeiten. Computer Vision half bei der Lösung dieses Problems. Dieser Prozess ermöglicht es Computern, aussagekräftige Informationen aus digitalen Bildern, Videos und anderen visuellen Eingaben abzuleiten. Computer können nicht nur Bilder verarbeiten, sondern auch Dateneinblicke generieren, die für Korrekturmaßnahmen oder Empfehlungen genutzt werden können.
Hier sind einige Funktionen, die Computer Vision bietet:
Geben Sie Ihren Qualitäts- und Inspektionsteams die Möglichkeiten von Computer Vision an die Hand. IBM Maximo Visual Inspection macht Computer Vision mit Deep Learning für Geschäftsanwender zugänglich – mit visuellen Inspektionstools, die Sie voranbringen.
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Computer Vision ohne Code für die automatisierte visuelle Inspektion mit IBM Maximo Visual Inspection: ein intuitives Toolset zum Kennzeichnen, Trainieren und Bereitstellen von Bildverarbeitungsmodellen mit künstlicher Intelligenz.