Was ist visuelle Inspektion?

Die Prüfung von Geräten, Produkten und Materialien mit dem menschlichen Auge ist die älteste und einfachste Form der visuellen Inspektion. Sie wird auch heute noch in der Fertigung, der Energiewirtschaft und im medizinischen Bereich eingesetzt, da sie sich zur Erkennung von Oberflächenfehlern eignet.

In der vordigitalen Ära wurden Inspektoren darin geschult, Mängel zu erkennen, manchmal mit bloßem Auge und in anderen Fällen mit einfachsten Werkzeugen wie Lampen und Lupen. Mit der Weiterentwicklung von tragbaren, hochwertigen Kameras und Drohnen hat die visuelle Inspektion eine neue Stufe erreicht.

Heutzutage sammeln Unternehmen digitale Bilder und Videos von Maschinen, hergestellten Produkten und anderen Aspekten physischer Vorgänge, um visuelle Inspektionen durchzuführen. Inspektionen mit Video- und Bildmaterial können in Echtzeit von einem entfernten Standort aus durchgeführt oder später überprüft werden, sobald die Kamera mit dem Bildmaterial abgerufen wurde.

Software, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, wird heute auch für die Automatisierung der visuellen Inspektion eingesetzt. Indem man einem Computer „beibringt“, Bilder zu lesen und zu bestimmen, wann sie akzeptablen Standards entsprechen, können Unternehmen den visuellen Inspektionsprozess automatisieren, was Zeit spart und manchmal auch die Genauigkeit verbessert. Dies reicht von der Identifizierung von Korrosion an den Spitzen von Windturbinen bis hin zur Identifizierung fehlerhafter Steckverbinder in der Produktelektronik.

Ein Beispiel für die Integration von KI in visuelle Inspektionssysteme findet sich in der Automobilindustrie. Die Automobilhersteller von heute nutzen Bilder und Deep Learning, um Fehler schnell und konsistent früher im Produktionsprozess zu erkennen.

Mit dieser Technologie, die auch als intelligente visuelle Inspektionen bezeichnet wird, können Unternehmen Inspektionen in einer Vielzahl von Umgebungen schneller, genauer und kostengünstiger durchführen. Durch den Einsatz von Maschinen zur Durchführung visueller Prüfungen können Unternehmen Menschen aus Gefahrenbereichen und engen Räumen, wie z. B. Lagertanks, fernhalten und so die Sicherheit der Mitarbeiter schützen, ohne auf die Vorteile der visuellen Inspektion verzichten zu müssen.