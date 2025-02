Was ist Instanzsegmentierung?

Bestimmte Anwendungen der Instanzsegmentierung, wie z. B. die Erkennung defekter Artikel in einer Fertigungsstraße, erfordern Ergebnisse in Echtzeit. Für Anwendungsfälle, bei denen Geschwindigkeit oberste Priorität hat, wurden einstufige Modelle entwickelt.

Zweistufige Modelle wie Mask R-CNN sind sehr genau, aber ihr inhärent sequentieller Ansatz ist schwer zu beschleunigen. One-Shot-Modelle zur Instanzsegmentierung wie YOLACT (You Only Look At CoefficienTs) bauen stattdessen auf einstufigen Objekterkennungsmodellen wie YOLO (You Only Look Once) auf.

In YOLACT erstellt ein FPN hochauflösende Merkmalskarten, die in zwei parallele Zweige eingespeist werden: Ein FCN-Zweig schlägt k „Prototyp-Masken“ potenzieller Objektinstanzen vor. Gleichzeitig erzeugt ein Zweig vollständig verbundener Schichten viele „Ankerboxen“, ähnlich wie Regionsvorschläge, und sagt auch k „Maskenkoeffizienten“ voraus – einen für jede Prototyp-Maske –, die die Wahrscheinlichkeit darstellen, dass ein vorgeschlagenes Objekt mit einer vorgeschlagenen Segmentierungsmaske übereinstimmt. Die Non-Maximum Suppression (NMS) wird verwendet, um die vorgeschlagenen Instanzen mit den höchsten Maskenkoeffizienten herauszufiltern.