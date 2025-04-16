In diesem Tutorial verwenden Sie das Open-Source-Sprachmodell IBM® Granite 3.3, um ein IBM „Mixture of Experts“-Podcast-Transkript aus YouTube zu generieren. Anschließend geben Sie mit dem Open Source IBM Granite-3.3-8B-Instruct Large Language Model (LLM) eine Zusammenfassung des generierten Transkripts aus. Sie führen diesen Code in einem watsonx.ai Notebook aus.
Automatische Spracherkennung (ASR), auch bekannt als Spracherkennung oder Speech to Text, ist die Technologie, die gesprochene Sprache in geschriebenen Text umwandelt. Es werden verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens und Berechnungstechniken der künstlichen Intelligenz verwendet, um Sprache in Text umzuwandeln. Die Spracherkennungstechnologie hat sich seit ihren Anfängen in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bis heute erheblich weiterentwickelt.
In den 1960er Jahren wurden zunächst Spektrogramme zur Analyse von Sprache verwendet. In den darauffolgenden Jahrzehnten erfolgte ein Wandel hin zu statistischen Modellen. Es tauchten Hidden-Markov-Models (HMMs) auf und wurden für die Modellierung von Sequenzen kleiner Lauteinheiten, die in der Linguistik als Phoneme bekannt sind, zum Standard. Die Architektur des ASR-Systems besteht aus drei separaten Komponenten: einem akustischen Modell, einem Sprachmodell und einem Decoder.
In den 2010er Jahren begannen sich die Fortschritte beim Deep Learning auf die Architektur der traditionellen Spracherkennungssysteme auszuwirken. Encoder-Decoder-Modelle können ein rekurrentes neuronales Netzwerk (RNN) oder eine Convolutional Neural Network (CNN)-Architektur verwenden, bei der ein Encoder die Eingabe verarbeitet und ein Decoder basierend auf der Darstellung des Encoders die Ausgabe erzeugt. Die Modelle können anhand großer, nicht gekennzeichneter Datensätze von Audio-Text-Paaren darauf trainiert werden, Audiosignale mit Transkriptionen zu korrelieren. Zu den gängigen ASR-Modellen gehören DeepSpeech und Wav2Vec.
Heute verwenden virtuelle Assistenten wie Siri von Apple, Alexa von Amazon oder Cortana von Microsoft die ASR-Technologie, um menschliche Sprache in Echtzeit zu verarbeiten. Sie sind auch in der Lage, Speech to Text mit großen Sprachmodellen (LLMs) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zu integrieren. LLMs können genutzt werden, um Kontext hinzuzufügen, was bei mehrdeutigen Wortwahlen oder bei Unterschiede in den menschlichen Sprachmustern hilfreich sein kann.
Sie benötigen ein IBM Cloud-Konto, um ein watsonx.ai-Projekt zu erstellen.
Sie können zwar aus mehreren Tools wählen, aber dieses Tutorial führt Sie durch die Einrichtung eines IBM Kontos für die Verwendung eines Jupyter Notebook.
1. Melden Sie sich bei watsonx.ai mit Ihrem IBM Cloud-Konto an.
2. Erstellen Sie ein watsonx.ai-Projekt.
3. Erstellen Sie ein Jupyter Notebook.
Stellen Sie sicher, dass Sie
Alternativ können Sie dieses Notebook auf Ihr lokales System herunterladen und als Asset in Ihr watsonx.ai-Projekt hochladen. Dieses Tutorial ist auch auf GitHub verfügbar. Weitere Granite-Tutorials finden Sie in der IBM Granite-Community.
Für dieses Tutorial gibt es einige Abhängigkeiten. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Pakete importieren; wenn diese nicht installiert sind, können Sie das Problem mit einer schnellen PIP-Installation beheben.Wenn Sie einen „pip dependency Resolver“-Fehler im Zusammenhang mit dem „caikit-nlp“-Paket erhalten, können Sie diesen vorerst ignorieren, da der Rest des Notebooks weiterhin normal laufen sollte.
# Install required packages
! pip install -q peft torchaudio soundfile pytubefix pytube moviepy tqdm https://github.com/huggingface/transformers/archive/main.zip
# Required imports
import json
import os
from pytubefix import YouTube
from tqdm import tqdm
from moviepy.audio.io.AudioFileClip import AudioFileClip
import torch
import torchaudio
from transformers import AutoProcessor, AutoModelForSpeechSeq2Seq
from huggingface_hub import hf_hub_download
In diesem Tutorial verwenden wir die neueste Folge des IBM-Podcasts „Mixture of Experts“ mit dem Titel „AI on IBM z17, Meta's Llama 4 and Google Cloud Next 2025“. Der Podcast ist auf YouTube gehostet. Wir erstellen zuerst ein
url = "https://www.youtube.com/watch?v=90fUR1PQgt4" #latest episode 37 minutes
# Create a YouTube object
yt = YouTube(url)
# Download only the audio stream from the video
video = yt.streams.filter(only_audio=True).first()
# Save the audio to a file
out_file = video.download()
# Get the base name and extension of the downloaded audio
base = os.path.splitext(out_file)[0]
Wir müssen einige Änderungen an der Podcast-Audiodatei vornehmen, bevor wir sie für die Modellinferenz verwenden können.
Zuerst müssen wir die M4A-Datei in eine WAV-Datei konvertieren, um sie mit dem Granite Speech-Modell verwenden zu können. Für diese Konvertierung verwenden wir die moviepy-Bibliothek. Wir können die zuvor definierte Basisvariable verwenden, um den neuen Dateinamen mit der Endung .wav zu erstellen.
# Load the M4A file
audio_clip = AudioFileClip(out_file)
# Write the audio to a WAV file
audio_clip.write_audiofile(base+".wav")
# Close the audio clip
audio_clip.close()
audio_path = base+".wav"
Als Nächstes verwenden wir
torchaudiodio.load(), um die Audiodatei als Tensor zu laden und die Samplerate zu extrahieren.
Außerdem müssen wir die zurückgegebene Wellenform von Stereoton in Monoton umwandeln. Dies gelingt uns, indem wir mit „torch.mean()“ den Durchschnitt der Stereo-Tonkanäle bilden.
#Resulting waveform and sample rate
waveform, sample_rate = torchaudio.load(audio_path, normalize=True)
# convert from stereo to mono
mono_waveform = torch.mean(waveform, dim=0, keepdim=True)
# confirm the waveform is mono
assert mono_waveform.shape[0] == 1 # mono
Als nächstes müssen wir das Monosignal auf die Abtastrate des Modells (16 kHz) umrechnen. Dafür können wir die Resampling-API von Torchaudio verwenden.
# Resample the mono waveform to the model's sample rate
resample_transform = torchaudio.transforms.Resample(orig_freq=sample_rate, new_freq=16000)
resampled_waveform = resample_transform(mono_waveform)
Schließlich können wir die neu abgetastete Wellenform in Stücke gleicher Größe aufteilen, um sie ins Modell einzuspeisen und die Schlussfolgerung zu erleichtern.
Wir verwenden
torch.split(), um die gesamte neu abgetastete Wellenform in Abschnitte von 30 Sekunden und eine Abschnittsgröße von 30 Sekunden * 16 kHz aufzuteilen. Dieser Schritt liefert uns eine Liste von Wellenformen, sogenannten „Chunks“, die jeweils 30 Sekunden Audiodaten enthalten. Wir werden jeden Teil in das Modell einspeisen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen.
# Define the desired chunk size
chunk_size_seconds = 30
chunk_size_samples = chunk_size_seconds * 16000
# Split the waveform into chunks of equal size
chunks = torch.split(resampled_waveform, chunk_size_samples, dim=1)
Jetzt können wir mit der Instanziierung unseres Sprachmodells beginnen.
Wir stellen zuerst unser Torch-Gerät auf CPU ein. Wenn das Gerät auf GPU eingestellt ist, kann es beim Ausführen dieses Notebooks zu Speichermangel-Fehlern kommen, die CPU sollte jedoch in Ihrem watsonx.ai Notebook einwandfrei funktionieren. Wir können dann unseren Prozessor und Tokenizer für das Modell einrichten.
device = 'cpu'
model_name = "ibm-granite/granite-speech-3.3-8b"
speech_granite_processor = AutoProcessor.from_pretrained(
model_name, trust_remote_code=True)
tokenizer = speech_granite_processor.tokenizer
Wenn Sie Ihr Notebook auf der watsonx.ai-Plattform betreiben, müssen Sie möglicherweise auch den folgenden Code ausführen, um die Datei
adapter_config.json manuell zu bearbeiten. Dadurch wird ein Fehler beim Laden des Modells vermieden.
adapter_config_file = hf_hub_download(model_name, 'adapter_config.json')
#load the existing config file and print it
with open(adapter_config_file, 'r') as file:
data = json.load(file)
#remove key, value pairs in config file throwing error
keys_to_delete = ['layer_replication', 'loftq_config', 'megatron_config', 'megatron_core', 'use_dora', 'use_rslora']
for key in keys_to_delete:
if key in data:
del data[key]
# write the updated config file back to disk
with open(adapter_config_file, 'w') as file:
json.dump(data, file, indent=4)
with open(adapter_config_file, 'r') as file:
data = json.load(file)
Großartig! Jetzt können wir das Modell endlich laden! Wir verwenden
AutoModelForSpeechSeq2Seq aus der
transformers-Bibliothek und die Methode
from_pretrained, um das Modell zu laden.
speech_granite = AutoModelForSpeechSeq2Seq.from_pretrained(model_name, trust_remote_code=True).to(device)
Nachdem wir das Modell geladen und die Audiodaten vorbereitet haben, können wir es verwenden, um aus Sprache Text zu generieren.
Wir beginnen damit, einen Prompt für das Modell zu erstellen, um die Audiodaten zu transkribieren. Wir verwenden
tokenizer.apply_chat_template(), um den Prompt in ein Format zu konvertieren, das dem Modell zugeführt werden kann.
chat = [
{
"role": "system",
"content": "Knowledge Cutoff Date: April 2025.\nToday's Date: April 16, 2025.\nYou are Granite, developed by IBM. You are a helpful AI assistant",
},
{
"role": "user",
"content": "<|audio|>can you transcribe the speech into a written format?",
}
]
text = tokenizer.apply_chat_template(
chat, tokenize=False, add_generation_prompt=True
)
Dann können wir eine leere Liste
generated_texts einrichten, um den generierten Text aus jedem Audio-Eingabeabschnitt zu sammeln.
Wir richten eine „for“-Schleife ein, um jeden Audioabschnitt zu durchlaufen und ihn zur Generierung an das Modell zu übergeben. Hier werden wir den Fortschritt der Schleife auch mithilfe einer
tqdm-Fortschrittsanzeige verfolgen.
Die Eingaben des Modells werden durch den zuvor eingerichteten
speech_granite_processor erzeugt. Der Prozessor nimmt den „Text“ und das „Chunk“ als Eingabe und gibt eine verarbeitete Version der Audiodaten zurück, die das Modell verwenden kann.
Die Modellausgaben werden mithilfe der
generate-Methode des Sprachmodells produziert. Von dort aus verwenden wir den
Tokenizer, um die Ausgaben in für Menschen lesbaren Text umzuwandeln und die Transkription jedes Abschnitts in unserer Liste zusammenhängend zu speichern.
generated_texts = []
for chunk in tqdm(chunks, desc="Generating transcript..."):
model_inputs = speech_granite_processor(
text,
chunk,
device=device, # Computation device; returned tensors are put on CPU
return_tensors="pt",
).to(device)
# Generate
model_outputs = speech_granite.generate(
**model_inputs,
max_new_tokens=1000,
num_beams=1,
do_sample=False,
min_length=1,
top_p=1.0,
repetition_penalty=1.0,
length_penalty=1.0,
temperature=1.0,
bos_token_id=tokenizer.bos_token_id,
eos_token_id=tokenizer.eos_token_id,
pad_token_id=tokenizer.pad_token_id,)
num_input_tokens = model_inputs["input_ids"].shape[-1]
new_tokens = torch.unsqueeze(model_outputs[0, num_input_tokens:], dim=0)
output_text = tokenizer.batch_decode(
new_tokens, add_special_tokens=False, skip_special_tokens=True)[0]
generated_texts.append(output_text)
Da die Block-Transkripte derzeit einzelne Zeichenfolgen in einer Liste sind, werden wir sie mit einem Leerzeichen dazwischen verbinden, um ein zusammenhängendes vollständiges Transkript zu erstellen.
full_transcript = " ".join(generated_texts)
Da wir nun ein vollständiges Transkript haben, verwenden wir dasselbe Modell, um es zusammenzufassen. Wir können direkt von Granite-speech-3.3-8b auf das Granite-3.3-8B-Instruct-Modell zugreifen, indem wir es einfach mit einem Textprompt aufrufen, die das Token
<|audio|> nicht enthält.
Wir richten einen neuen Prompt ein, um dieses Modell anzuweisen, eine Zusammenfassung des vollständigen Transkripts zu erstellen. Wir können erneut
tokenizer.apply_chat_template() verwenden., um den Prompt zur Modellinferenz zu konvertieren.
conv = [{"role": "user",
"content": f"Compose a single, unified summary of the following transcript. Your response should only include the unified summary. Do not provide any further explanation. Transcript:{full_transcript}"}]
text = tokenizer.apply_chat_template(conv, tokenize=False, add_generation_prompt=True)
Wir werden erneut
speech_granite_processor verwenden, um unsere Eingaben zu erstellen, führen diesmal aber keine Audiodatei zu.
model_inputs = speech_granite_processor(
text,
device=device, # Computation device; returned tensors are put on CPU
return_tensors="pt",
).to(device)
Wir werden die Ausgabe von
speech_granite.generate() als Tensor erhalten. Wir können diese Ausgabe mithilfe von
tokenizer.decode() in Text umwandeln. Und unsere Abschlusszusammenfassung ausgeben!
output = speech_granite.generate(
**model_inputs,
max_new_tokens= 2000, # concise summary
)
summary = tokenizer.decode(output[0, model_inputs["input_ids"].shape[1]:], skip_special_tokens=True)
print(summary)
Ausgabe:
In the 50th episode of Mixture of Experts, the panel discusses various AI-related topics.
Kate Soule, Director of Technical Product Management at Granite, estimates that 90% of enterprise data is unstructured.
Hilary Hunter, IBM Fellow and CTO of IBM Infrastructure, introduces IBM's new mainframe launch, IBM z, emphasizing its zero downtime and eight nines of reliability, crucial for global financial transactions.
The conversation also touches on Meta's Llama 4 release, featuring three models: Scout (100 billion parameters), Maverick (200 billion parameters), and Behemoth (two trillion parameters). The panelists discuss the implications of these models, particularly the mixture of experts architecture, and its potential to become more community-driven.
Shobhit Varshney Head of Data and AI for the Americas, shares insights on handling unstructured data in enterprises, advocating for bringing AI close to transaction data for low-latency, mission-critical applications.
The episode concludes with a brief overview of Google Cloud Next, highlighting advancements in AI models, on-premises AI capabilities, and Google's focus on AI for media creation and agent-to-agent communication.
The panel also references a Pew Research report on American perceptions of AI, noting discrepancies between experts' optimism and the general public's concerns about job impacts from AI.
In diesem Tutorial haben Sie eine englische Audiodatei von YouTube heruntergeladen. Sie haben die Audiodatei für die Nutzung mit dem Granite-Sprachmodell transformiert, ein vollständiges Transkript des Audios erstellt und ein Granite-Anweisungsmodell verwendet, um eine Zusammenfassung des Transkripts zu erstellen.
IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie die Verarbeitung natürlicher Sprache Ihnen dabei helfen kann, sich natürlicher mit Computern zu unterhalten.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Auf der IBM Developer's Website finden Sie Blogs, Artikel und Newsletter und erfahren mehr über IBM Embeddable AI.
Mit IBM® watsonx Orchestrate können Sie ganz einfach skalierbare KI-Assistenten und Agenten entwickeln, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und komplexe Prozesse vereinfachen.
Steigern Sie den Geschäftswert der künstlichen Intelligenz mit einem leistungsstarken und flexiblen Portfolio aus Bibliotheken, Diensten und Anwendungen.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
