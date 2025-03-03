Was ist Natural Language Understanding (NLU)?

NLU ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten zu gewinnen, wie z. B. gesprochener Sprache oder schriftlichen Eingaben in natürlicher Sprache. Mithilfe von NLU können Computer auch mit ungeschulten Benutzern kommunizieren, ohne dass Programmiersprachen verwendet werden müssen.

Da die menschliche Sprache so nuanciert, komplex und voller Mehrdeutigkeiten ist, stellt NLU eine anspruchsvolle Herausforderung im Bereich des maschinellen Lernens für Informatiker und Ingenieure dar, die mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeiten. NLU-Systeme ermöglichen es Computern, die Feinheiten der geschriebenen und gesprochenen Sprache zu erfassen – subtile Nuancen, komplexe Satzstrukturen, potenziell verwirrende Wortverwendungen, Slang und Dialekte und vieles mehr.

Aufgrund des Aufstiegs der generativen KI und ihrer Verwendung in Chatbots für Verbraucher, Frage-Antwort-Systemen, maschineller Übersetzung und anderen Anwendungen erhält NLU beträchtliche kommerzielle Investitionen. Ohne NLU gäbe es interaktive Chatbots wie ChatGPT vielleicht nicht – NLU ist der Grund, warum generative KI-Chatbots ein Gespräch mit Benutzern führen können, das sich realistisch und natürlich anfühlt.