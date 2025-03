Was ist ein Chatbot?

Chatbots auf Basis von generativer KI erreichen heute bereits beeindruckende Ergebnisse – doch das ist gerade erst der Anfang. Die nächste Generation wird noch weiterführende Funktionen bieten, da sie gängige Sprache und komplexe Anfragen immer besser verstehen, sich noch authentischer an den Gesprächsstil des Benutzers anpassen und bei der Beantwortung von Benutzerfragen ein höheres Level an Empathie zeigen können. Wirtschaftsführer können diesen Zukunftstrend ganz klar erkennen: 85 % der Führungskräfte geben an, dass generative KI in den nächsten zwei Jahren direkt mit den Kunden interagieren wird, wie in der Studie The CEO's guide to generative AI study vom IBV dargelegt. Eine KI-gestützte Lösung der Unternehmensklasse kann Unternehmen in die Lage versetzen, den Self-Service zu automatisieren und die Entwicklung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse zu beschleunigen.

Klassische FAQ-Chatbots müssen aktuell mühsam mit Antworten auf bestimmte Fragen vorprogrammiert werden. Dieser Ansatz generiert einen hohen Arbeitsaufwand und stößt dennoch häufig an seine Grenzen. Mit einem modernen Ansatz lässt sich diese Herausforderung ganz einfach umgehen: Es ist leichter und zeitsparender, generative KI in Kombination mit der Wissensdatenbank eines Unternehmens zu verwenden, um Antworten auf ein breiteres Spektrum von Fragen automatisch zu generieren. Das Wissen und die Erfahrung, die ein Unternehmen im Laufe der Zeit angesammelt hat, kann so effektiv zum Einsatz gebracht werden, um wiederkehrende Probleme automatisch zu lösen und Mitarbeiter zu entlasten.

Während dialogorientierte intelligente Chatbots die Fragen oder Kommentare eines Benutzers verdauen und eine menschenähnliche Antwort generieren können, gehen generative intelligente Chatbots noch einen Schritt weiter und generieren neue Inhalte als Output. Diese neuen Inhalte können Texte, Bilder und Töne von hoher Qualität enthalten, die auf den Large Language Models (LLMs) basieren, welche ihre Trainingsgrundlage darstellen. Chatbot-Schnittstellen mit generativer KI können Inhalte als Antwort auf die Anfrage eines Benutzers erkennen, zusammenfassen, übersetzen, vorhersagen und erstellen, ohne dass ein menschlicher Eingriff erforderlich ist.

Selbstlernende, generative KI-Chatbots der Unternehmensklasse, die mit einem Produkt mit dialogorientierter KI erstellt wurden, verbessern sich kontinuierlich und automatisch selbst. Sie verwenden Algorithmen, durch die sie automatisch aus vergangenen Interaktionen lernen, wie sie Fragen am besten beantworten und die Gesprächsführung verbessern können. Ähnlich wie ein neuer Mitarbeiter, der im Laufe der Zeit immer vertrauter mit den individuellen Abläufen und dem spezifischen Know-how eines Unternehmens wird, lernt auch ein Chatbot kontinuierlich dazu – allerdings mit der Fähigkeit, direkt von Anfang an auf einen umfassenden Datenpool zugreifen zu können. Das bedeutet: Ein korrekt eingerichteter selbstlernender Chatbot ist bereits zu Beginn eine wertvolle Ergänzung, wird aber mit der Zeit immer besser in dem, was er tun soll. Er steigert seinen Wert also konstant selbst.