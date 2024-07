Was ist Kundenbetreuung?

Kundenbetreuung und Kundenservice tragen gemeinsam zu einem positiven Kundenerlebnis bei, d. h. zu dem Gesamteindruck, den der Kunde bei der Interaktion mit Ihrem Unternehmen gewinnt. Beide sind wichtig, aber es gibt feine Unterschiede in der Umsetzung.

Hochqualitative Kundenbetreuung ist proaktiv. Die Bedürfnisse der Kunden während der gesamten Customer Journey werden antizipiert, sodass sich die Kunden unterstützt fühlen. Dies wiederum trägt dazu bei, eine emotionale Verbindung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen herzustellen.

Kundenservice ist reaktiv. Hier liegt der Schwerpunkt darauf, den Kunden bei der Lösung von Problemen oder der Beantwortung von Fragen vor dem Kauf zu unterstützen, entweder als Self-Service-Lösung oder über das Kundensupportteam.

Wenn ein Unternehmen die Kundenbetreuung vernachlässigt, kann sich dies negativ auf die Kundenservice-Erfahrung auswirken. Wenn ein Website-Chatbot beispielsweise keine wichtigen Informationen über ein Produkt liefern kann, sind Kunden eher frustriert und wenden sich an einen Kundenservicemitarbeiter, um Hilfe zu erhalten. Dies bedeutet eine größere Belastung für das Support-Team, das sich schnell um das Problem kümmern und die Auswirkungen der negativen Erfahrung abmildern muss.

Um den besten Kundenservice zu erreichen, sollte Ihr Serviceteam die Kundenbedürfnisse schnell und mit so wenigen Kundeninteraktionen wie möglich erfüllen. Laut McKinsey (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) konzentrierten sich Führungskräfte zu lange auf die Verbesserung einzelner „Touchpoints“ und übersahen dabei die Bedürfnisse des Kunden in ihrer Gesamtheit. McKinsey stellt fest, dass Unternehmen in Anbetracht der sich wandelnden Kundenerwartungen das Kundenerlebnis vom ersten Website-Besuch bis zur Behebung von Problemen bei einem Kauf berücksichtigen müssen.

Laut Forrester (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist der Kundenservice die wichtigste Treiberkategorie für das gesamte Kundenerlebnis in B2B-Unternehmen und stellt Kategorien wie Produkt und Preis in den Schatten. Die Unternehmen müssen jedoch die Kosten für die Kundenbetreuung – wie z. B. für Personal, Kundendienstschulungen und Einrichtungen – sorgfältig abwägen. Humana stellte beispielsweise fest, dass von den mehr als 1 Million Anrufen, die das Unternehmen jeden Monat erhält, die meisten Anbieter das interaktive Voice-Response-System (IVR) sofort umgingen, obwohl mehr als 60 % dieser Anrufe Pre-Service-Routinefragen mit klar definierten Antworten betrafen. Durch die Umstellung auf einen virtuellen KI-gestützten Agenten konnte Humana Anfragen zu einem Drittel der Kosten des vorherigen Systems bearbeiten.