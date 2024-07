Die „schwere Arbeit“ des CXM besteht darin, alle Aspekte des Unternehmens neu auszurichten, um nicht nur die Bedürfnisse des Kunden zu antizipieren und zu erfüllen, sondern auch seine emotionalen Wünsche, um ein wirklich großartiges Kundenerlebnis zu schaffen. Das Herz des Kunden zu gewinnen, schafft Markentreue, reduziert die Kundenabwanderung und maximiert den Lebenszeitwert.

Im Folgenden werden einige Schlüsselelemente einer effektiven Kundenerlebnisstrategie (CX-Strategie) und die dazugehörigen Technologien vorgestellt.

Omnichannel- Ansatz

Die CX-Strategie sollte alle Kanäle der Kundeninteraktion und -kommunikation umfassen, einschließlich

Traditionelle Medienwerbung wie Print-, Video- und Audiowerbung und PR

Social Media Messaging – nicht nur die unternehmenseigenen Social Media-Kanäle, sondern auch Kundenkommentare und -bewertungen auf Blogs oder Websites von Dritten

Digitale Erlebnisse wie die Unternehmenswebsite, mobile Apps, Chatbots, das E-Commerce-Erlebnis und mehr

Direkter Kontakt, einschließlich persönlicher Kontakt im Einzelhandel und telefonischer Kontakt mit Kundenbetreuern und Kundendienstteams

Die Botschaften und das Erlebnis sollten über alle Kanäle hinweg so konsistent wie möglich sein, so dass Interessenten und Kunden nahtlos von einem Kanal zum anderen wechseln können, als wären sie alle Teil desselben Erlebnisses. Die Kunden sollten so viel und so viele ihrer Ziele wie möglich über den Kanal ihrer Wahl erreichen können – wenn sie z. B. den Kundensupport über die sozialen Medien und nicht über das Telefon in Anspruch nehmen oder über die App und nicht über die E-Commerce-Website einkaufen möchten, sollten sie diese Dinge auch tun können. Das Kundenerlebnis sollte sie dort treffen, wo sie sind.

Self-Service für Kunden

Die Angabe einer Telefonnummer oder die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen, damit sich ein Mitarbeiter mit dem Kunden in Verbindung setzen kann, sind nicht mehr Bestandteil eines akzeptablen Kundenerlebnisses. Die Kunden wollen sich die Informationen, Antworten und Unterstützung holen, die sie brauchen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs), Wissensdatenbanken und Kundenforen sind nur ein Anfang. Zu den zunehmenden Erwartungen der Kunden gehören

Möglichkeit zur Einbindung von Kundendienst- und Support-Teams über Online-Chat oder SMS-Textnachrichten

Möglichkeit, Termine über Online-Tools zu vereinbaren (und ohne einen Telefonanruf zu tätigen)

Informationen im Kontext – z. B. Produktseiten mit Broschüren, Produkthandbüchern, detaillierten Spezifikationen, Anleitungsvideos und anderen sachdienlichen Informationen

Optimierte Suche, die es dem Kunden ermöglicht, schnell Antworten auf seine Fragen zu finden

Customer Self-Service ist ein Bereich, in dem nicht jede Automatisierung eine gute Automatisierung ist. Laut Forbes (und im Sinne vieler) gaben beispielsweise 39 % der Teilnehmer einer kürzlich durchgeführten Kundenumfrage an, dass sie lieber eine Toilette putzen würden, als sich mit einem interaktiven Sprachdialogsystem (IVR) zu befassen (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com). CX-Teams sollten darauf achten, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden Vorrang vor glänzenden neuen technischen Spielzeugen haben.

Personalisierte Erlebnisse

Personalisierte Erlebnisse sind Interaktionen, Dienstleistungen oder Produkte, die auf die spezifischen Wünsche, Anforderungen, Zwecke, Vorlieben oder sogar die Persönlichkeit eines Kunden zugeschnitten sind. Beispiele für personalisierte Erlebnisse sind (aber keineswegs nur)

Eine Website, App oder ein Chatbot, der den Kunden mit dem Vornamen begrüßt

Eine Übergabe an den Kundensupport, bei der der Kunde nicht aufgefordert wird, bereits bereitgestellte Daten zu wiederholen

Empfehlungen basierend auf früheren Produktkäufen (oder angesehenen Videos)

Eine Folge-E-Mail oder -SMS nach dem Kauf, um zu fragen, wie das Produkt funktioniert, oder um Anleitungen oder andere nützliche Produktinformationen bereitzustellen

Viele personalisierte Kundeninteraktionen beinhalten leistungsstarke Technologien wie fortschrittliche Analysen, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI). Andere wiederum erfordern eine einfachere Technologie, z. B. eine „Splash Page“, die den Kunden einfach fragt: „Weshalb sind Sie heute hier?“ Andere wiederum kommen ganz ohne Technologie aus, wie die mit Vornamen beschrifteten Flaschen von Coca Cola, die es einem Kunden ermöglichen, einem Freund ein personalisiertes Getränk zu schenken.

Unabhängig davon, wie sie umgesetzt wird, wird die Personalisierung zunehmend als Grundvoraussetzung für ein gutes Kundenerlebnis angesehen. Eine aktuelle Studie von McKinsey hat ergeben, dass 71 % der Kunden Personalisierung erwarten und 76 % der Kunden frustriert sind, wenn sie diese nicht finden (Link liegt außerhalb von ibm.com).

Mitarbeitererlebnis

Die meisten Unternehmen stellen fest, dass die Verbesserung des Kundenerlebnisses letztlich ein paralleles Programm erfordert, das die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter verbessert, d. h. die Benutzerfreundlichkeit und Leistung der Tools, die die Mitarbeiter für die Interaktion mit den Kunden und die Kundenbetreuung nutzen. 85 % der Befragten einer kürzlich durchgeführten IDC-Umfrage (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) stimmten zu, dass eine verbesserte Mitarbeitererfahrung zu einem besseren Kundenerlebnis, einer höheren Kundenzufriedenheit und höheren Umsätzen für ihr Unternehmen führt. In der gleichen Umfrage gaben 58 % der Befragten an, dass die Kundenzufriedenheit ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der Mitarbeiterproduktivität ist. Daher ist es nur fair, dass die Mitarbeiter über die bestmöglichen Instrumente und Erfahrungen verfügen sollten, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit

Erfolgreiche Initiativen zum Management von Kundenerfahrungen brechen organisatorische Silos auf, teilen Informationen auf neue Art und Weise und, was vielleicht am wichtigsten ist, teilen die Verantwortung für Kundenerfahrungen und Kundenzufriedenheit. Unternehmen, die sich dem Kundenerlebnis verschrieben haben, vereinheitlichen häufig Kundendaten über verschiedene Disziplinen hinweg – Vertrieb, Marketing, Kundendienst –, um eine einzige Quelle der Wahrheit über Kunden zu schaffen. Und die meisten ernennen eine Führungskraft auf C-Level, in der Regel einen Customer Experience Officer (CXO), mit der Befugnis, Abteilungen dazu zu bringen, bei funktionsübergreifenden Themen, die sich auf das Kundenerlebnis auswirken, zusammenzuarbeiten. Laut dem Branchenanalysten Gartner haben 2019 nur 11 Prozent der Unternehmen keinen CXO (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Feedback und Metrik

Kundenerfahrungen erfordern die Erfassung und Verarbeitung von Feedback und Messungen als Teil des täglichen Geschäftsprozesses und nicht nur in regelmäßigen Abständen oder als spezielles Projekt. Unternehmen setzen in der Regel Technologien zur Erfassung von Kundenfeedback und zur Messung der Zufriedenheit in Echtzeit ein. Zu den gängigen Metriken gehören: