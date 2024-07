Immer auf dem aktuellsten Stand

Bereitstellung von Spieler-Storys mit watsonx In diesem Jahr werden einige der spannendsten Geschichten des Turniers mithilfe von IBM® watsonx, der generativen KI-Plattform für Unternehmen, erzählt. Die Spielerkarten, die in der offiziellen App und auf Wimbledon.com verfügbar sind, präsentieren Zusammenfassungen vor dem Spiel und Analysen nach dem Spiel für alle Einzelspieler. Mithilfe eines in IBM® watsonx.ai trainierten und abgestimmten Modells extrahiert die generative KI-Anwendung relevante Daten und fasst sie zusammen. Anhand dieser Informationen werden dann Geschichten in natürlicher Sprache generiert, die auf den Stil und das Vokabular von Wimbledon abgestimmt sind. Blog lesen