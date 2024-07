IBM iX® ist Ihr globaler Experience Design Partner bei IBM Consulting. An der Schnittstelle von Wirtschaft, Design und Technologie helfen wir den einflussreichsten Unternehmen der Welt, die Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern mit CX, Produkten und Dienstleistungen neu zu definieren.

Mit unseren Erfahrungen und unseren Partnerschaften in den Bereichen Strategie, Design, Entwicklung und Operations in einem globalen Netzwerk aus 60 Studios trägt unser auf den Menschen ausgerichteter Ansatz für Business Design dazu bei, Innovation und Transformation in großem Maßstab zu beschleunigen.