Was ist Automatisierung?

Der Chef Automation Officer (CAO) (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist eine rasch expandierende Rolle, die aufgrund der positiven Auswirkungen der Automatisierung auf Unternehmen in allen Branchen zunehmend an Bedeutung gewinnt. CAO sind verantwortlich für die Umsetzung von Geschäftsprozess- und IT-Betriebsentscheidungen im gesamten Unternehmen, um zu bestimmen, welche Art von Automatisierungsplattform und -strategie für jede Geschäftsinitiative am besten geeignet ist. CAO arbeiten mit einer Vielzahl von Führungskräften in allen Geschäftsbereichen wie IT, Betrieb und Cybersicherheit zusammen.