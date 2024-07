Mehr als nur eine neue Iteration, die nächste Version der Lösung war eine echte Innovation und führte zur Einführung von SELTA SQUARE als eigenes Unternehmen. SELTA SQUARE arbeitete mit IBM zusammen, um die vorherige RPA-Software durch IBM RPA zu ersetzen und die Lösung in das Web zu verlagern, um Koreas erstes PV-as-a-Service (PVaaS)-System zu erstellen. „Wir wussten, dass wir etwas Besonderes hatten", sagt Min. Kyung Shin, Chief Executive Officer (CEO) von SELTA SQUARE. „Der webbasierte Service könnte problemlos auch anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Es war eine Innovation, die zu wertvoll war, um sie in Flaschen zu halten.“

SELTA SQUARE beseitigte das Problem der Dateninkompatibilität und erzielte eine konsistente Leistung, indem es die IBM RPA-Software zur Validierung aller Daten durch den computergestützten Systemvalidierungsprozess (CSV) einsetzte, der den Branchenvorschriften zur Gewährleistung der Datenintegrität entspricht, wie z. B. den Richtlinien der US Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR Part 11 und den Richtlinien der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) GAMP 5.

Dank der neuen Genauigkeit konnte das Team den Wert eines automatisierten Systems voll ausschöpfen. Die RPA-Lösung führt die Literaturrecherchen nicht nur viel schneller durch als Menschen, sondern kann auch rund um die Uhr arbeiten, was den Nutzen noch erhöht. Die KI von SELTA SQUARE reduziert den Zeitaufwand für einfache, sich wiederholende Aufgaben wie das Aufspüren und Eliminieren doppelter Befunde. „Zunächst durchsucht IBM RPA die Literatur nach den Schlüsselbegriffen, dann arbeitet der AI Case Detector von SELTA SQUARE mit den von der RPA-Suche identifizierten Papieren und hebt neue Sicherheitsinformationen hervor“, sagt Shin. „Menschliche Experten entscheiden immer noch, wie sie auf die Informationen reagieren sollen, aber sie gelangen jetzt viel schneller zu den Schlüsselinformationen.“

Der PV-Prozess ist nun mehr als viermal so schnell wie zuvor, und die eingesparte Zeit wird von den Mitarbeitern genutzt, um die Qualität des PV zu verbessern.

Shin erklärt: „Bisher dauerte die alleinige Literaturrecherche durchschnittlich etwa 5 Minuten pro Suchbegriff. Und unseren eigenen Untersuchungen zufolge benötigen andere Unternehmen ähnliche Zeit. Die neue RPA-Lösung benötigt durchschnittlich nur 1 Minute und 11 Sekunden pro Suchbegriff - und das, während Sie schlafen. So können PV-Spezialisten jetzt medizinische Entscheidungen anhand der abgerufenen Literatur treffen und müssen nicht mehr stundenlang suchen. Unser Team konzentriert sich jetzt mehr auf die Überprüfung, Bewertung und Analyse gültiger Fälle, und das verbessert die Qualität der gesamten Literaturüberwachung.“